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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201124/epivakkorona-1586092053.html
Нежелательных реакций у испытывающих "ЭпиВакКорону" пожилых людей нет
Нежелательных реакций у испытывающих "ЭпиВакКорону" пожилых людей нет
Нежелательных реакций у добровольцев старше 60 лет, испытывающих вакцину "ЭпиВакКорона", нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:44
2020-11-24T14:49
вакцина "эпиваккорона"
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Нежелательных реакций у добровольцев старше 60 лет, испытывающих вакцину "ЭпиВакКорона", нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора."21 ноября 2020 года первую дозу вакцины "ЭпиВакКорона" получили первые пять добровольцев из числа участников пострегистрационного клинического исследования в группе из 150 лиц старше 60 лет. Вторая доза вакцины вводится с интервалом 21 день. О неблагоприятных реакциях среди добровольцев не сообщается",- говорится в сообщении.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Нежелательных реакций у испытывающих "ЭпиВакКорону" пожилых людей нет

14:44 24.11.2020 (обновлено: 14:49 24.11.2020)
 
© РИА Новости / РоспотребнадзорВакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Роспотребнадзор
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Нежелательных реакций у добровольцев старше 60 лет, испытывающих вакцину "ЭпиВакКорона", нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"21 ноября 2020 года первую дозу вакцины "ЭпиВакКорона" получили первые пять добровольцев из числа участников пострегистрационного клинического исследования в группе из 150 лиц старше 60 лет. Вторая доза вакцины вводится с интервалом 21 день. О неблагоприятных реакциях среди добровольцев не сообщается",- говорится в сообщении.
Российская вакцина Спутник V от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "ЭпиВакКорона"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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