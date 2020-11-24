https://ria.ru/20201124/epivakkorona-1586092053.html

Нежелательных реакций у испытывающих "ЭпиВакКорону" пожилых людей нет

Нежелательных реакций у испытывающих "ЭпиВакКорону" пожилых людей нет

Нежелательных реакций у добровольцев старше 60 лет, испытывающих вакцину "ЭпиВакКорона", нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T14:44

2020-11-24T14:44

2020-11-24T14:49

вакцина "эпиваккорона"

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Нежелательных реакций у добровольцев старше 60 лет, испытывающих вакцину "ЭпиВакКорона", нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора."21 ноября 2020 года первую дозу вакцины "ЭпиВакКорона" получили первые пять добровольцев из числа участников пострегистрационного клинического исследования в группе из 150 лиц старше 60 лет. Вторая доза вакцины вводится с интервалом 21 день. О неблагоприятных реакциях среди добровольцев не сообщается",- говорится в сообщении.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://radiosputnik.ria.ru/20201124/sputnik-1586079164.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество