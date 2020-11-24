https://ria.ru/20201124/ekran-1586005791.html
Названы причины для отказа от смартфона с большим экраном
Названы причины для отказа от смартфона с большим экраном
Устройство с большим размером экрана имеет как плюсы, так и ощутимые минусы. Недаром разработчики перестали увеличивать размер диагонали на новых моделях, да и... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T03:13
2020-11-24T03:13
2020-11-24T10:19
александр тимофеев
россия
смартфоны
рэу имени г. в. плеханова
технологии
общество
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Устройство с большим размером экрана имеет как плюсы, так и ощутимые минусы. Недаром разработчики перестали увеличивать размер диагонали на новых моделях, да и мода на так называемые "лопаты" уже в прошлом, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. Еще один минус – неудобство. Смартфон с большим экраном редко можно положить в передний карман, приходится использовать для этого задний. А в этом случае повышается вероятность погнуть, сломать или потерять устройство, добавил он. В ночное время свет от смартфона с большим дисплеем может оказаться слишком ярким, что, помимо неудобства, может привлечь внимание посторонних, среди которых могут оказаться недоброжелатели. Поэтому производители больше не увеличивают размеры экрана на своих новинках – оптимальной остается ширина 6-8, а длина 10-15 сантиметров, заключил эксперт.
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александр тимофеев, россия, смартфоны, рэу имени г. в. плеханова, технологии, общество
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости.
Устройство с большим размером экрана имеет как плюсы, так и ощутимые минусы. Недаром разработчики перестали увеличивать размер диагонали на новых моделях, да и мода на так называемые "лопаты" уже в прошлом, рассказал агентству "Прайм
" доцент кафедры информатики РЭУ
им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.
"Смартфон с большим экраном не нужен по нескольким причинам. Во-первых, его неудобно, а иногда даже трудно держать в руке и "тапать" по экрану большим пальцем. Если часто пользоваться таким гаджетом могут появиться проблемы с мышцами на кисти руки", - объясняет эксперт.
Еще один минус – неудобство. Смартфон с большим экраном редко можно положить в передний карман, приходится использовать для этого задний. А в этом случае повышается вероятность погнуть, сломать или потерять устройство, добавил он.
В ночное время свет от смартфона с большим дисплеем может оказаться слишком ярким, что, помимо неудобства, может привлечь внимание посторонних, среди которых могут оказаться недоброжелатели.
Поэтому производители больше не увеличивают размеры экрана на своих новинках – оптимальной остается ширина 6-8, а длина 10-15 сантиметров, заключил эксперт.