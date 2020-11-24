https://ria.ru/20201124/dolschiki-1586070818.html

Порядка 1,5 тыс обманутых дольщиков Балашихи получат жилье в 2021 году

Порядка 1,5 тыс обманутых дольщиков Балашихи получат жилье в 2021 году

Порядка 1,5 тысяч обманутых дольщиков городского округа Балашиха Московской области получат жилье в первом квартале 2021 года, сообщил глава муниципалитета... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T13:18

2020-11-24T13:18

2020-11-24T13:18

новости подмосковья

жилье

сергей юров

андрей воробьев

балашиха

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Порядка 1,5 тысяч обманутых дольщиков городского округа Балашиха Московской области получат жилье в первом квартале 2021 года, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров."Мы планируем ввести еще шесть домов в пером квартале 2021 года. Ключи получат порядка полутора тысяч дольщиков", - написал Юров в своей странице в Instagram.В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2021 году в Московской области планируется выдать порядка 20 тысяч ключей, а полностью решить проблему обманутых дольщиков планируется за три года.

https://realty.ria.ru/20201028/dolschiki-1581880797.html

балашиха

московская область (подмосковье)

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жилье, сергей юров, андрей воробьев, балашиха, московская область (подмосковье)