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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201124/dolschiki-1586070818.html
Порядка 1,5 тыс обманутых дольщиков Балашихи получат жилье в 2021 году
Порядка 1,5 тыс обманутых дольщиков Балашихи получат жилье в 2021 году
Порядка 1,5 тысяч обманутых дольщиков городского округа Балашиха Московской области получат жилье в первом квартале 2021 года, сообщил глава муниципалитета... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:18
2020-11-24T13:18
новости подмосковья
жилье
сергей юров
андрей воробьев
балашиха
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Порядка 1,5 тысяч обманутых дольщиков городского округа Балашиха Московской области получат жилье в первом квартале 2021 года, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров."Мы планируем ввести еще шесть домов в пером квартале 2021 года. Ключи получат порядка полутора тысяч дольщиков", - написал Юров в своей странице в Instagram.В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2021 году в Московской области планируется выдать порядка 20 тысяч ключей, а полностью решить проблему обманутых дольщиков планируется за три года.
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жилье, сергей юров, андрей воробьев, балашиха, московская область (подмосковье)

Порядка 1,5 тыс обманутых дольщиков Балашихи получат жилье в 2021 году

13:18 24.11.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПервый дом для переселения по программе реновации в Москве
Первый дом для переселения по программе реновации в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Порядка 1,5 тысяч обманутых дольщиков городского округа Балашиха Московской области получат жилье в первом квартале 2021 года, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров.
"Мы планируем ввести еще шесть домов в пером квартале 2021 года. Ключи получат порядка полутора тысяч дольщиков", - написал Юров в своей странице в Instagram.
Строительство ЖК Лайково - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 10:34Новости Подмосковья
Обманутые дольщики Подмосковья получат почти 5 тысяч ключей от квартир
В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2021 году в Московской области планируется выдать порядка 20 тысяч ключей, а полностью решить проблему обманутых дольщиков планируется за три года.
 
Новости ПодмосковьяЖильеСергей ЮровАндрей ВоробьевБалашихаМосковская область (Подмосковье)
 
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