Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Камчатский край
Камчатский край
https://ria.ru/20201124/byudzhet-1586056029.html
Парламент Камчатки одобрил бюджет
Парламент Камчатки одобрил бюджет
Законодательное собрание Камчатского края приняло краевой бюджет на 2021 и период до 2023 года, более половины всех денежных средств будут направлены на... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:25
2020-11-24T12:25
камчатский край
александр копылов
вилючинск
камчатский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155642/94/1556429439_0:187:2937:1839_1400x0_80_0_0_11b37bef3fe59118eaab907eadf59cbd.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноя – РИА Новости. Законодательное собрание Камчатского края приняло краевой бюджет на 2021 и период до 2023 года, более половины всех денежных средств будут направлены на социально-культурную сферу.Как отметил первый заместитель председателя Законодательного Собрания Камчатского края Андрей Копылов, несмотря на сложные экономические условия, параметры краевого бюджета на 2021 год сбалансированы и предусмотрены по доходам и расходам в объеме 78 072,3 миллиона рублей. Бюджет является бездефицитным. "Это цифра не итоговая, потому что, как это и было в 2020 году, подрастет он и в собственных доходах, и в федеральных поступлениях, которые пока по регионам не распределены окончательно", - сказал Копылов.В 2021 году 53,2 % от общего объема краевого бюджета или 41 576,4 миллиона рублей будут направлены на социально-культурную сферу. На инвестиционные мероприятия предусмотрено 6 миллиардов 325 миллионов рублей. "В 2021 году планируется завершить строительство общеобразовательной школы на проспекте Рыбаков в Петропавловске, для этого в бюджете заложено 459,5 миллиона рублей. Будет достроен детский сад в микрорайоне Рыбачий в Вилючинске (запланировано 432,9 миллиона рублей), закончится строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном "Водник" в Петропавловске (запланировано 204,6 миллиона рублей)", - сообщил Копылов.В рамках инвестмероприятий в 2021 году запланировано начать строительство дома-интерната для неврологических больных на 400 мест (21,5 миллиона рублей) и дома-интерната для граждан пожилого возраста (14,8 миллиона рублей), трех фельдшерско-акушерских пунктов."Проект бюджета 21-го года прошел предварительно обсуждение на всех возможных площадках, в том числе с привлечением общественности, был всесторонне изучен депутатами, которые внесли свои предложения, частично учтенные в окончательном варианте бюджета. Рассчитываем, что средства будут расходоваться эффективно и все запланированные в 2021 году мероприятия будут реализованы на благо камчатцев", - заявил Копылов.
https://ria.ru/20201113/ekomonitoring--1584489263.html
вилючинск
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155642/94/1556429439_118:0:2818:2025_1400x0_80_0_0_9aa9dbe5d5d9c2e8b7335fc8acb22a1c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр копылов, вилючинск, камчатский край

Парламент Камчатки одобрил бюджет

12:25 24.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноя – РИА Новости. Законодательное собрание Камчатского края приняло краевой бюджет на 2021 и период до 2023 года, более половины всех денежных средств будут направлены на социально-культурную сферу.
Как отметил первый заместитель председателя Законодательного Собрания Камчатского края Андрей Копылов, несмотря на сложные экономические условия, параметры краевого бюджета на 2021 год сбалансированы и предусмотрены по доходам и расходам в объеме 78 072,3 миллиона рублей. Бюджет является бездефицитным.
"Это цифра не итоговая, потому что, как это и было в 2020 году, подрастет он и в собственных доходах, и в федеральных поступлениях, которые пока по регионам не распределены окончательно", - сказал Копылов.
В 2021 году 53,2 % от общего объема краевого бюджета или 41 576,4 миллиона рублей будут направлены на социально-культурную сферу.
На инвестиционные мероприятия предусмотрено 6 миллиардов 325 миллионов рублей.
Камчатский край - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 15:02
На Камчатке запустят первую в России систему экомониторинга
"В 2021 году планируется завершить строительство общеобразовательной школы на проспекте Рыбаков в Петропавловске, для этого в бюджете заложено 459,5 миллиона рублей. Будет достроен детский сад в микрорайоне Рыбачий в Вилючинске (запланировано 432,9 миллиона рублей), закончится строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном "Водник" в Петропавловске (запланировано 204,6 миллиона рублей)", - сообщил Копылов.
В рамках инвестмероприятий в 2021 году запланировано начать строительство дома-интерната для неврологических больных на 400 мест (21,5 миллиона рублей) и дома-интерната для граждан пожилого возраста (14,8 миллиона рублей), трех фельдшерско-акушерских пунктов.
"Проект бюджета 21-го года прошел предварительно обсуждение на всех возможных площадках, в том числе с привлечением общественности, был всесторонне изучен депутатами, которые внесли свои предложения, частично учтенные в окончательном варианте бюджета. Рассчитываем, что средства будут расходоваться эффективно и все запланированные в 2021 году мероприятия будут реализованы на благо камчатцев", - заявил Копылов.
 
Камчатский крайАлександр КопыловВилючинскКамчатский край
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:37Главу карельского "Мемориала" оставили в СИЗО
17:28"Изгонявшую демонов" из сына нижегородку отправили на лечение
17:28Против мужчины, удерживавшего детей в Колпино, возбудили уголовное дело
17:27Врачи оценивают состояние детей, находившихся в заложниках в Колпино
17:21США ввели санкции против трех российских организаций
17:21Захвативший в заложники детей мужчина находится в полиции Колпино
17:19Назван фактор, повышающий риск развития болезни Альцгеймера
17:18Назван возможный мотив захвата детей в заложники в Колпино
17:18Посол России рассказал о требованиях властей Кубы к въезжающим в страну
17:16Оппозиция призвала партию Пашиняна поддержать требование о его отставке
17:15Музей Победы открыл онлайн-выставку к 290-летию Суворова
17:10Адмирал счел поведение эсминца США в заливе Петра Великого провокацией
17:10Названо единственное условие для остановки пандемии коронавируса
17:10Недорогой смартфон Poco M3 от Xiaomi получил оригинальный дизайн
17:07В Госдуме обсудят возможность разрешить охотничье оружие с 16 лет
17:00Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе
16:57Путин обсудил с Пашиняном и Алиевым работу миротворцев в Карабахе
16:51Дети, захваченные в заложники в Колпино, не пострадали
16:50Омбудсмен в Петербурге рассказала о захватившем детей в заложники
16:49Захвативший в заложники шестерых детей в Колпино мужчина сдался
Лента новостейМолния