https://ria.ru/20201124/byudzhet-1586056029.html

Парламент Камчатки одобрил бюджет

Парламент Камчатки одобрил бюджет

Законодательное собрание Камчатского края приняло краевой бюджет на 2021 и период до 2023 года, более половины всех денежных средств будут направлены на... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T12:25

2020-11-24T12:25

2020-11-24T12:25

камчатский край

александр копылов

вилючинск

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноя – РИА Новости. Законодательное собрание Камчатского края приняло краевой бюджет на 2021 и период до 2023 года, более половины всех денежных средств будут направлены на социально-культурную сферу.Как отметил первый заместитель председателя Законодательного Собрания Камчатского края Андрей Копылов, несмотря на сложные экономические условия, параметры краевого бюджета на 2021 год сбалансированы и предусмотрены по доходам и расходам в объеме 78 072,3 миллиона рублей. Бюджет является бездефицитным. "Это цифра не итоговая, потому что, как это и было в 2020 году, подрастет он и в собственных доходах, и в федеральных поступлениях, которые пока по регионам не распределены окончательно", - сказал Копылов.В 2021 году 53,2 % от общего объема краевого бюджета или 41 576,4 миллиона рублей будут направлены на социально-культурную сферу. На инвестиционные мероприятия предусмотрено 6 миллиардов 325 миллионов рублей. "В 2021 году планируется завершить строительство общеобразовательной школы на проспекте Рыбаков в Петропавловске, для этого в бюджете заложено 459,5 миллиона рублей. Будет достроен детский сад в микрорайоне Рыбачий в Вилючинске (запланировано 432,9 миллиона рублей), закончится строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном "Водник" в Петропавловске (запланировано 204,6 миллиона рублей)", - сообщил Копылов.В рамках инвестмероприятий в 2021 году запланировано начать строительство дома-интерната для неврологических больных на 400 мест (21,5 миллиона рублей) и дома-интерната для граждан пожилого возраста (14,8 миллиона рублей), трех фельдшерско-акушерских пунктов."Проект бюджета 21-го года прошел предварительно обсуждение на всех возможных площадках, в том числе с привлечением общественности, был всесторонне изучен депутатами, которые внесли свои предложения, частично учтенные в окончательном варианте бюджета. Рассчитываем, что средства будут расходоваться эффективно и все запланированные в 2021 году мероприятия будут реализованы на благо камчатцев", - заявил Копылов.

https://ria.ru/20201113/ekomonitoring--1584489263.html

вилючинск

камчатский край

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александр копылов, вилючинск, камчатский край