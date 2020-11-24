https://ria.ru/20201124/belorussiya-1586098694.html
В Белоруссии закончили расследование дела топ-менеджеров Белгазпромбанка
В Белоруссии закончили расследование дела топ-менеджеров Белгазпромбанка
РИА Новости. КГБ БЕЛОРУССИИ ЗАКОНЧИЛО РАССЛЕДОВАНИЕ ДЕЛА ПРОТИВ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ БЕЛГАЗПРОМБАНКА, ВСЕ ФИГУРАНТЫ ПРИЗНАЛИ ВИНУ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ БАБАРИКО –... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T15:15
2020-11-24T15:15
2020-11-24T15:15
белгазпромбанк
кгб белоруссии
белоруссия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572802870_0:120:1276:838_1400x0_80_0_0_a7e54e86e58f502704491b8c4bb51b97.jpg
РИА Новости. КГБ БЕЛОРУССИИ ЗАКОНЧИЛО РАССЛЕДОВАНИЕ ДЕЛА ПРОТИВ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ БЕЛГАЗПРОМБАНКА, ВСЕ ФИГУРАНТЫ ПРИЗНАЛИ ВИНУ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ БАБАРИКО – ПРЕСС-СЛУЖБА
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572802870_1:0:1276:956_1400x0_80_0_0_da2337b4524e4e6f0f022b423ad04c0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгазпромбанк, кгб белоруссии, белоруссия, происшествия