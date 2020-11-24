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https://ria.ru/20201124/antiseptik-1586044560.html
В Свердловской области изъяли более 300 литров опасного антисептика
В Свердловской области изъяли более 300 литров опасного антисептика
Сотрудники свердловского управления Роспотребнадзора изъяли из торговых точек, больниц и социальных учреждений более 300 литров антисептика, от употребления... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T11:35
2020-11-24T11:35
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
свердловская область
алданский район
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Сотрудники свердловского управления Роспотребнадзора изъяли из торговых точек, больниц и социальных учреждений более 300 литров антисептика, от употребления внутрь которого, возможно, скончались восемь человек в Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее сообщалось, что 18 ноября девять жителей села Томтор Таттинского района Якутии купили пятилитровую канистру антисептика со спиртосодержащим веществом и употребили его внутрь. Семь из них скончались после того, как выпили антисептик, еще двое находятся в коме. Еще один случай отравления антисептиком с летальным исходом был зарегистрирован 21 ноября в селе Угоян Алданского района Якутии.По данным республиканского Роспотребнадзора, все погибшие и пострадавшие употребляли антисептик "ANTISEPT'S", произведенный в Свердловской области. Следственный комитет региона возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В свердловском СК в свою очередь в отношении производителя продукции завели дело о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья.Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, лабораторные исследования "ANTISEPT'S" установили содержание метилового спирта в продукции от 62 до 69% в разных пробах при максимально допустимом значении в 3,5%. Сейчас сотрудники ведомства выясняют организации, закупившие данный антисептик и выводят продукт из оборота."Продукция выявляется в различных организациях: предприятиях торговли, медицинских организациях, детских садах и школах, иных социальных учреждениях, промышленных предприятиях. На текущий момент выявлено и арестовано продукции в упаковках различной емкости – от 100 миллилитров до 5 литров, общим объемом 317 литров", - сказали в Роспотребнадзоре.Представитель ведомства добавила, что согласно законодательству, лицензирование кожных антисептиков не требуется. Сейчас сотрудники центрального управления Роспотребнадзора устанавливают регионы, в которые еще поставлялся опасный антисептик, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201122/antiseptik-1585763587.html
свердловская область
алданский район
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), свердловская область, алданский район, происшествия

В Свердловской области изъяли более 300 литров опасного антисептика

11:35 24.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМужчина обрабатывает руки антисептиком в ТРК "Европейский" в Москве в период пандемии коронавируса
Мужчина обрабатывает руки антисептиком в ТРК Европейский в Москве в период пандемии коронавируса - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Сотрудники свердловского управления Роспотребнадзора изъяли из торговых точек, больниц и социальных учреждений более 300 литров антисептика, от употребления внутрь которого, возможно, скончались восемь человек в Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что 18 ноября девять жителей села Томтор Таттинского района Якутии купили пятилитровую канистру антисептика со спиртосодержащим веществом и употребили его внутрь. Семь из них скончались после того, как выпили антисептик, еще двое находятся в коме. Еще один случай отравления антисептиком с летальным исходом был зарегистрирован 21 ноября в селе Угоян Алданского района Якутии.
По данным республиканского Роспотребнадзора, все погибшие и пострадавшие употребляли антисептик "ANTISEPT'S", произведенный в Свердловской области. Следственный комитет региона возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В свердловском СК в свою очередь в отношении производителя продукции завели дело о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья.
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, лабораторные исследования "ANTISEPT'S" установили содержание метилового спирта в продукции от 62 до 69% в разных пробах при максимально допустимом значении в 3,5%. Сейчас сотрудники ведомства выясняют организации, закупившие данный антисептик и выводят продукт из оборота.
Антисептик, конфискованный из магазина Баай Ас в Таттинском районе, Республика Саха - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
22 ноября, 12:23
Антисептик, из-за приема которого умерли семь человек, снимут с продажи
"Продукция выявляется в различных организациях: предприятиях торговли, медицинских организациях, детских садах и школах, иных социальных учреждениях, промышленных предприятиях. На текущий момент выявлено и арестовано продукции в упаковках различной емкости – от 100 миллилитров до 5 литров, общим объемом 317 литров", - сказали в Роспотребнадзоре.
Представитель ведомства добавила, что согласно законодательству, лицензирование кожных антисептиков не требуется. Сейчас сотрудники центрального управления Роспотребнадзора устанавливают регионы, в которые еще поставлялся опасный антисептик, отметили в пресс-службе.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Свердловская областьАлданский районПроисшествия
 
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