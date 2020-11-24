https://ria.ru/20201124/afganistan-1586093439.html

США заморозили вывод войск из Афганистана

США заморозили вывод войск из Афганистана

США подтвердили, что вывод войск из Афганистана заморожен до 15 января, завершение миссии зависит от итогов переговоров с радикальным движением "Талибан",... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T14:48

2020-11-24T14:48

2020-11-24T14:48

минобороны германии

нато

афганистан

талибан

сша

в мире

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БЕРЛИН, 24 ноя - РИА Новости. США подтвердили, что вывод войск из Афганистана заморожен до 15 января, завершение миссии зависит от итогов переговоров с радикальным движением "Талибан", заявила глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр."Мы получили сейчас, и это хорошо, подтверждение из Белого дома о том, что вывод войск (США откладывается - ред.) до 15 января и численность контингента в две с половиной тысячи сохраняется, это важно для дальнейшего планирования. В следующие дни американцы должны заявить конкретно, кого и где они выводят и что это значит для нас в краткосрочной перспективе", - сказала министр, выступая на форуме по внешней политике, организованном фондом Кербера в Берлине."Мы все еще участвуем в миссии и всегда говорили о том, завершим ли мы эту миссию - это будет зависеть от того, выполнены ли условия. Об этих условиях сейчас идет речь на мирных переговорах между "Талибаном" и афганским правительством", - добавила Крамп-Карренбауэр.Она подчеркнула, что "преждевременный, деструктивный вывод войск США и, возможно, впоследствии войск НАТО" не даст "времени, которое необходимо, чтобы вести эти сложные переговоры".

https://ria.ru/20201119/amerika-1585247916.html

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минобороны германии, нато, афганистан, талибан, сша, в мире