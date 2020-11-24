Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201124/afganistan-1586079393.html
Глава дипломатии ЕС призвал талибов прекратить насилие в Афганистане
Глава дипломатии ЕС призвал талибов прекратить насилие в Афганистане
Глава евродипломатии и представитель ЕС по безопасности Жозеп Боррель призвал радикальное движение "Талибан"* прекратить насилие в Афганистане немедленно, не... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:54
2020-11-24T13:54
жозеп боррель
евросоюз
афганистан
талибан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577636616_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_9e9ec7fdb0d21c4be29048ea7972a98f.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Глава евродипломатии и представитель ЕС по безопасности Жозеп Боррель призвал радикальное движение "Талибан"* прекратить насилие в Афганистане немедленно, не дожидаясь окончательного политического урегулирования в этой стране."Продолжающийся мирный процесс требует больше жестов доверия и большей приверженности миру со стороны "Талибана"*. Насилие должно прекратиться не завтра, а прямо сейчас", - заявил Боррель во время пленарного заседания Международной донорской конференции по Афганистану, которая открылась 23 ноября в Женеве.Он подчеркнул, что прекращение огня в Афганистане должно сопровождать мирный процесс, а не быть его итогом. При этом Боррель добавил, что необходимо прекратить нападения не только на представителей иностранных сил в Афганистане, но и афганских граждан."Миллионы афганцев страдают от неприемлемого уровня насилия, неопределенности в повседневной жизни и будущем из-за десятилетий войны", - сказал европейский представитель.Боррель подтвердил, что Евросоюз продолжит и дальше оказывать политическую и финансовую поддержку Афганистану.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.В столице Катара Дохе 12 сентября между афганским правительством и движением "Талибан"* стартовали мирные переговоры.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://radiosputnik.ria.ru/20201121/vzlom-1585678890.html
https://ria.ru/20201114/voyska-1584614585.html
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577636616_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_4fb48cf477dd3b61e84283cd0f973762.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жозеп боррель, евросоюз, афганистан, талибан, в мире

Глава дипломатии ЕС призвал талибов прекратить насилие в Афганистане

13:54 24.11.2020
 
© AP Photo / Francisco SecoВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© AP Photo / Francisco Seco
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Глава евродипломатии и представитель ЕС по безопасности Жозеп Боррель призвал радикальное движение "Талибан"* прекратить насилие в Афганистане немедленно, не дожидаясь окончательного политического урегулирования в этой стране.
"Продолжающийся мирный процесс требует больше жестов доверия и большей приверженности миру со стороны "Талибана"*. Насилие должно прекратиться не завтра, а прямо сейчас", - заявил Боррель во время пленарного заседания Международной донорской конференции по Афганистану, которая открылась 23 ноября в Женеве.
Он подчеркнул, что прекращение огня в Афганистане должно сопровождать мирный процесс, а не быть его итогом. При этом Боррель добавил, что необходимо прекратить нападения не только на представителей иностранных сил в Афганистане, но и афганских граждан.
"Миллионы афганцев страдают от неприемлемого уровня насилия, неопределенности в повседневной жизни и будущем из-за десятилетий войны", - сказал европейский представитель.
Программирование - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
21 ноября, 15:24
Журналист из Голландии проник на секретное онлайн-совещание министров ЕС
Боррель подтвердил, что Евросоюз продолжит и дальше оказывать политическую и финансовую поддержку Афганистану.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
В столице Катара Дохе 12 сентября между афганским правительством и движением "Талибан"* стартовали мирные переговоры.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Министр армии США Марк Эспер - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
14 ноября, 13:17
WP: Эспер отправлял Трампу секретное письмо о выводе войск из Афганистана
 
Жозеп БоррельЕвросоюзАфганистанТалибанВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:28"Изгонявшую демонов" из сына нижегородку отправили на лечение
17:28Против мужчины, удерживавшего детей в Колпино, возбудили уголовное дело
17:27Врачи оценивают состояние детей, находившихся в заложниках в Колпино
17:21США ввели санкции против трех российских организаций
17:21Захвативший в заложники детей мужчина находится в полиции Колпино
17:19Назван фактор, повышающий риск развития болезни Альцгеймера
17:18Назван возможный мотив захвата детей в заложники в Колпино
17:18Посол России рассказал о требованиях властей Кубы к въезжающим в страну
17:16Оппозиция призвала партию Пашиняна поддержать требование о его отставке
17:15Музей Победы открыл онлайн-выставку к 290-летию Суворова
17:10Адмирал счел поведение эсминца США в заливе Петра Великого провокацией
17:10Названо единственное условие для остановки пандемии коронавируса
17:10Недорогой смартфон Poco M3 от Xiaomi получил оригинальный дизайн
17:07В Госдуме обсудят возможность разрешить охотничье оружие с 16 лет
17:00Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе
16:57Путин обсудил с Пашиняном и Алиевым работу миротворцев в Карабахе
16:51Дети, захваченные в заложники в Колпино, не пострадали
16:50Омбудсмен в Петербурге рассказала о захватившем детей в заложники
16:49Захвативший в заложники шестерых детей в Колпино мужчина сдался
16:46Семьей, где отец взял в заложники детей, займутся органы опеки
Лента новостейМолния