https://ria.ru/20201124/afganistan-1586079393.html
Глава дипломатии ЕС призвал талибов прекратить насилие в Афганистане
Глава дипломатии ЕС призвал талибов прекратить насилие в Афганистане
Глава евродипломатии и представитель ЕС по безопасности Жозеп Боррель призвал радикальное движение "Талибан"* прекратить насилие в Афганистане немедленно, не... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:54
2020-11-24T13:54
2020-11-24T13:54
жозеп боррель
евросоюз
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талибан
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Глава евродипломатии и представитель ЕС по безопасности Жозеп Боррель призвал радикальное движение "Талибан"* прекратить насилие в Афганистане немедленно, не дожидаясь окончательного политического урегулирования в этой стране."Продолжающийся мирный процесс требует больше жестов доверия и большей приверженности миру со стороны "Талибана"*. Насилие должно прекратиться не завтра, а прямо сейчас", - заявил Боррель во время пленарного заседания Международной донорской конференции по Афганистану, которая открылась 23 ноября в Женеве.Он подчеркнул, что прекращение огня в Афганистане должно сопровождать мирный процесс, а не быть его итогом. При этом Боррель добавил, что необходимо прекратить нападения не только на представителей иностранных сил в Афганистане, но и афганских граждан."Миллионы афганцев страдают от неприемлемого уровня насилия, неопределенности в повседневной жизни и будущем из-за десятилетий войны", - сказал европейский представитель.Боррель подтвердил, что Евросоюз продолжит и дальше оказывать политическую и финансовую поддержку Афганистану.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.В столице Катара Дохе 12 сентября между афганским правительством и движением "Талибан"* стартовали мирные переговоры.* Запрещенная в России террористическая группировка.
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жозеп боррель, евросоюз, афганистан, талибан, в мире
БРЮССЕЛЬ, 24 ноя - РИА Новости.
Глава евродипломатии и представитель ЕС
по безопасности Жозеп Боррель
призвал радикальное движение "Талибан
"* прекратить насилие в Афганистане
немедленно, не дожидаясь окончательного политического урегулирования в этой стране.
"Продолжающийся мирный процесс требует больше жестов доверия и большей приверженности миру со стороны "Талибана"*. Насилие должно прекратиться не завтра, а прямо сейчас", - заявил Боррель во время пленарного заседания Международной донорской конференции по Афганистану, которая открылась 23 ноября в Женеве.
Он подчеркнул, что прекращение огня в Афганистане должно сопровождать мирный процесс, а не быть его итогом. При этом Боррель добавил, что необходимо прекратить нападения не только на представителей иностранных сил в Афганистане, но и афганских граждан.
"Миллионы афганцев страдают от неприемлемого уровня насилия, неопределенности в повседневной жизни и будущем из-за десятилетий войны", - сказал европейский представитель.
Боррель подтвердил, что Евросоюз продолжит и дальше оказывать политическую и финансовую поддержку Афганистану.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
В столице Катара Дохе
12 сентября между афганским правительством и движением "Талибан"* стартовали мирные переговоры.
* Запрещенная в России террористическая группировка.