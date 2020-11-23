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Все объекты жизнеобеспечения в регионах России готовы к работе зимой
Все объекты жизнеобеспечения в регионах России готовы к работе зимой
Объекты жизнеобеспечения во всех регионах России полностью готовы к эксплуатации зимой, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T15:28
2020-11-23T15:28
россия
жкх
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Объекты жизнеобеспечения во всех регионах России полностью готовы к эксплуатации зимой, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ведомство отмечает, что в районах Крайнего Севера продолжается наращивание топливно-энергетических резервов.
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россия, жкх, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

Все объекты жизнеобеспечения в регионах России готовы к работе зимой

15:28 23.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных действий
Здание министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных действий - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Объекты жизнеобеспечения во всех регионах России полностью готовы к эксплуатации зимой, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"Объекты жизнеобеспечения во всех регионах полностью готовы к эксплуатации в осенне-зимний период", - говорится в сообщении.

Подготовка к зимнему отопительному сезону в Мурманске - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 13:41
МЧС: более 95% объектов ЖКХ в регионах России готовы к работе зимой
Ведомство отмечает, что в районах Крайнего Севера продолжается наращивание топливно-энергетических резервов.
 
РоссияЖКХМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
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