https://ria.ru/20201123/zhizneobespechenie-1585923554.html
Все объекты жизнеобеспечения в регионах России готовы к работе зимой
Все объекты жизнеобеспечения в регионах России готовы к работе зимой
Объекты жизнеобеспечения во всех регионах России полностью готовы к эксплуатации зимой, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T15:28
2020-11-23T15:28
2020-11-23T15:28
россия
жкх
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Объекты жизнеобеспечения во всех регионах России полностью готовы к эксплуатации зимой, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ведомство отмечает, что в районах Крайнего Севера продолжается наращивание топливно-энергетических резервов.
https://realty.ria.ru/20201012/regiony-1579402601.html
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россия, жкх, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество