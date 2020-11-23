https://ria.ru/20201123/zhizneobespechenie-1585923554.html

Все объекты жизнеобеспечения в регионах России готовы к работе зимой

Все объекты жизнеобеспечения в регионах России готовы к работе зимой

Объекты жизнеобеспечения во всех регионах России полностью готовы к эксплуатации зимой, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T15:28

2020-11-23T15:28

2020-11-23T15:28

россия

жкх

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Объекты жизнеобеспечения во всех регионах России полностью готовы к эксплуатации зимой, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ведомство отмечает, что в районах Крайнего Севера продолжается наращивание топливно-энергетических резервов.

https://realty.ria.ru/20201012/regiony-1579402601.html

россия

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2020

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россия, жкх, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество