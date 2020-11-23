https://ria.ru/20201123/zakonoproekt-1585870111.html

В Госдуму внесли проект о назначении гражданских лиц на должность офицера

В Госдуму внесли проект о назначении гражданских лиц на должность офицера

Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить полномочия президента РФ по назначению россиян, не являющихся военнослужащими, на... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T11:40

2020-11-23T11:40

2020-11-23T11:40

госдума рф

политика

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить полномочия президента РФ по назначению россиян, не являющихся военнослужащими, на должности высших офицеров и их освобождению от должностей, следует из базы данных нижней палаты парламента."Проект федерального закона устранит имеющуюся правовую неопределенность, установив полномочия президента Российской Федерации по назначению граждан Российской Федерации, не являющихся военнослужащими, на должности высших офицеров и их освобождению от указанных должностей в федеральных органах исполнительной власти и федеральных государственных органах, руководство деятельностью которых он осуществляет", - говорится в пояснительной записке.Отмечается, что такое назначение не является правовым основанием для частичного приобретения ими статуса военнослужащих, включая возложение на них соответствующих обязанностей, и, как следствие, не влечет за собой обязательств со стороны государства по предоставлению им социальных гарантий, установленных для военных и членов их семей.Поясняется, что нынешнее отсутствие единого порядка назначения граждан, не являющихся военными, на должности высших офицеров фактически выводит их из номенклатуры должностей, назначения на которые осуществляются президентом, что сужает его полномочия."Проект федерального закона согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и федеральными государственными органами", - говорится в материалах.

https://realty.ria.ru/20201119/rosgvardiya-1585383350.html

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госдума рф, политика