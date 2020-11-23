ОП раскритиковала сокращение площадки при сдаче экзамена по вождению
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Площадка при сдаче экзамена по вождению в ГИБДД позволяет не допускать до практики в городе не готовых к упражнениям граждан, заявил замглавы комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.
Ранее Глава ГИБДД России Михаил Черников объяснил РИА Новости, на чем инспекторы будут делать упор, принимая экзамены на права по новым правилам с сокращенной площадкой: главными будут навыки вождения в реальной обстановке - на автострадах, развязках, перекрестках. Он пояснил, что, несмотря на сокращение второго этапа в экзамене, где было практическое задание "площадка", расширенная линейка упражнений даст "возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен".
"Сейчас экзамен состоит из трех частей: это теория, практика на площадке и практика в городе. На мой взгляд, площадка зарекомендовала себя достаточно хорошо. Не уверен, что отказываться от нее — это правильное решение. Потому что, с одной стороны, площадка влечет за собой какие-то дополнительные финансовые затраты, а с другой — позволяет не допускать до практического экзамена в городе тех, кто не в состоянии справиться с упражнениями", - прокомментировал нововведение Холодов, слова которого цитирует сайт ОП РФ.
В первую очередь, по мнению общественника, надо решить вопрос с качеством обучения.
"Потому что если из автошколы будут выходить не полуфабрикаты, а готовые водители, то станет не так важно, где и как принимать экзамены: в автошколе, в ГИБДД, на площадке или в городе. Важнее, как людей учат. Мы уже запланировали нашей комиссией по безопасности и взаимодействию с ОНК проведение мероприятий с автошколами для обсуждения вопроса совершенствования процесса обучения", - добавил Холодов.