https://ria.ru/20201123/vozhdenie-1585914443.html

ОП раскритиковала сокращение площадки при сдаче экзамена по вождению

ОП раскритиковала сокращение площадки при сдаче экзамена по вождению

Площадка при сдаче экзамена по вождению в ГИБДД позволяет не допускать до практики в городе не готовых к упражнениям граждан, заявил замглавы комиссии... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T14:59

2020-11-23T14:59

2020-11-23T14:59

михаил черников

онк

общество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Площадка при сдаче экзамена по вождению в ГИБДД позволяет не допускать до практики в городе не готовых к упражнениям граждан, заявил замглавы комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.Ранее Глава ГИБДД России Михаил Черников объяснил РИА Новости, на чем инспекторы будут делать упор, принимая экзамены на права по новым правилам с сокращенной площадкой: главными будут навыки вождения в реальной обстановке - на автострадах, развязках, перекрестках. Он пояснил, что, несмотря на сокращение второго этапа в экзамене, где было практическое задание "площадка", расширенная линейка упражнений даст "возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен".В первую очередь, по мнению общественника, надо решить вопрос с качеством обучения.

https://ria.ru/20201123/ekzamen-1585894099.html

https://ria.ru/20201123/skoraya-1585875375.html

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михаил черников, онк, общество