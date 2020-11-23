https://ria.ru/20201123/volya-kharlamov-1585923434.html
"Старый": Воля с Харламовым подшутили над продюсером тиктокеров
"Старый": Воля с Харламовым подшутили над продюсером тиктокеров
Гарик Харламов и Павел Воля в новом выпуске Comedy club пообщались с тиктокерами Даней Милохиным, Артуром Бабичем и Аней Покров из команды Dream team house, а... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T18:33
2020-11-23T18:33
2020-11-23T18:33
знаменитости
звезды
шоубиз
tiktok
павел воля
гарик харламов (игорь)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585924582_0:0:3642:2048_1400x0_80_0_0_fad1a57166f4d122cd700003e73f1e53.jpg
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Гарик Харламов и Павел Воля в новом выпуске Comedy club пообщались с тиктокерами Даней Милохиным, Артуром Бабичем и Аней Покров из команды Dream team house, а также с основателем этого проекта продюсером Ярославом Андреевым. Без колких шуток со стороны ведущих, конечно же, не обошлось. "Того, что происходит в "Доме-2", у нас нет", – заверил продюсер.Цель проекта Dream team house, образованного в марте этого года, состояла в том, чтобы популярные молодые блогеры могли вместе "коллаборировать" друг с другом и создавать интересный контент для пользователей, пояснил Андреев.Продюсер объяснил ведущим: популярность тиктока связана с тем, что этой соцсетью пользуется молодежь. "Там, где молодежь, там и основная активность", – добавил он.На этот вопрос Андреев спокойно ответил, что занялся Dream team house случайно, и то благодаря ребятам. Затем Воля и Харламов начали "шутить" над участниками команды.Первым под удар попал Даня Милохин и его недавний клип "Дико потусим", созданный с Николаем Басковым.Блогер объяснил, что к ним в дом часто заезжают знаменитости, чтобы снять хайповые ролики. "Ладно, Басков, но он еще и с Тимати спел, и с Джиганом. Где ты их нашел всех?" "Они написали моим менеджерам", – ответил Милохин. "У тебя есть менеджеры?" – удивился Воля.Затем ведущие обсудили музыкальные работы Ани Покров, у которой в сентябре вышел клип на трек "Парень из села", и Артура Бабича (в августе блогер спел "Были танцы" с R&B-певицей Бьянкой)."А где ты с Бьянкой встретился?" – спросили его резиденты Comedy club."В метро", – ответил Бабич."Нет, это шутка", – заявил блогер. В конце встречи тиктокеры дали совет молодежи, как надо развиваться, чтобы добиться успеха. По словам Дани Милохина, если говорить о тиктоке, то надо снимать не ради популярности и денег, а для удовольствия.
https://ria.ru/20201102/pavel-volya-1582617597.html
https://ria.ru/20201122/asmus-1585736634.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585924582_228:0:2959:2048_1400x0_80_0_0_51fa0c8117cad1ed6ad89f3ccf7a402f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, звезды, tiktok, павел воля, гарик харламов (игорь)
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости
. Гарик Харламов и Павел Воля в новом выпуске Comedy club пообщались
с тиктокерами Даней Милохиным, Артуром Бабичем и Аней Покров из команды Dream team house, а также с основателем этого проекта продюсером Ярославом Андреевым. Без колких шуток со стороны ведущих, конечно же, не обошлось.
"Какие у вас отношения там? – поинтересовался у Андреева Харламов, проводя параллель со скандальным проектом "Дом-2". – Чем вы там ночами занимаетесь?"
"Того, что происходит в "Доме-2", у нас нет", – заверил продюсер.
Цель проекта Dream team house, образованного в марте этого года, состояла в том, чтобы популярные молодые блогеры могли вместе "коллаборировать" друг с другом и создавать интересный контент для пользователей, пояснил Андреев.
"Что делать? "Коллаборировать"? Он как будто говорит со мной на другом языке", – заявил Гарик Харламов.
Продюсер объяснил ведущим: популярность тиктока связана с тем, что этой соцсетью пользуется молодежь. "Там, где молодежь, там и основная активность", – добавил он.
"Это понятно. Ты-то там что делаешь, старый?" – спросил Павел Воля.
На этот вопрос Андреев спокойно ответил, что занялся Dream team house случайно, и то благодаря ребятам. Затем Воля и Харламов начали "шутить" над участниками команды.
Первым под удар попал Даня Милохин и его недавний клип "Дико потусим"
, созданный с Николаем Басковым.
"Ты такой молодой, он такой старый. Где ты его вообще нашел?" – спросил Милохина Харламов.
Блогер объяснил, что к ним в дом часто заезжают знаменитости, чтобы снять хайповые ролики. "Ладно, Басков, но он еще и с Тимати спел, и с Джиганом. Где ты их нашел всех?"
"Они написали моим менеджерам", – ответил Милохин. "У тебя есть менеджеры?" – удивился Воля.
Затем ведущие обсудили музыкальные работы Ани Покров, у которой в сентябре вышел клип на трек "Парень из села", и Артура Бабича (в августе блогер спел "Были танцы" с R&B-певицей Бьянкой).
"А где ты с Бьянкой встретился?" – спросили его резиденты Comedy club.
"В метро", – ответил Бабич.
"Что, серьезно? Ты с Бьянкой встретился в метро?" – переспросили Воля и Харламов.
"Нет, это шутка", – заявил блогер.
В конце встречи тиктокеры дали совет молодежи, как надо развиваться, чтобы добиться успеха. По словам Дани Милохина, если говорить о тиктоке, то надо снимать не ради популярности и денег, а для удовольствия.