https://ria.ru/20201123/volya-kharlamov-1585923434.html

"Старый": Воля с Харламовым подшутили над продюсером тиктокеров

"Старый": Воля с Харламовым подшутили над продюсером тиктокеров

Гарик Харламов и Павел Воля в новом выпуске Comedy club пообщались с тиктокерами Даней Милохиным, Артуром Бабичем и Аней Покров из команды Dream team house, а... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T18:33

2020-11-23T18:33

2020-11-23T18:33

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гарик харламов (игорь)

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Гарик Харламов и Павел Воля в новом выпуске Comedy club пообщались с тиктокерами Даней Милохиным, Артуром Бабичем и Аней Покров из команды Dream team house, а также с основателем этого проекта продюсером Ярославом Андреевым. Без колких шуток со стороны ведущих, конечно же, не обошлось. "Того, что происходит в "Доме-2", у нас нет", – заверил продюсер.Цель проекта Dream team house, образованного в марте этого года, состояла в том, чтобы популярные молодые блогеры могли вместе "коллаборировать" друг с другом и создавать интересный контент для пользователей, пояснил Андреев.Продюсер объяснил ведущим: популярность тиктока связана с тем, что этой соцсетью пользуется молодежь. "Там, где молодежь, там и основная активность", – добавил он.На этот вопрос Андреев спокойно ответил, что занялся Dream team house случайно, и то благодаря ребятам. Затем Воля и Харламов начали "шутить" над участниками команды.Первым под удар попал Даня Милохин и его недавний клип "Дико потусим", созданный с Николаем Басковым.Блогер объяснил, что к ним в дом часто заезжают знаменитости, чтобы снять хайповые ролики. "Ладно, Басков, но он еще и с Тимати спел, и с Джиганом. Где ты их нашел всех?" "Они написали моим менеджерам", – ответил Милохин. "У тебя есть менеджеры?" – удивился Воля.Затем ведущие обсудили музыкальные работы Ани Покров, у которой в сентябре вышел клип на трек "Парень из села", и Артура Бабича (в августе блогер спел "Были танцы" с R&B-певицей Бьянкой)."А где ты с Бьянкой встретился?" – спросили его резиденты Comedy club."В метро", – ответил Бабич."Нет, это шутка", – заявил блогер. В конце встречи тиктокеры дали совет молодежи, как надо развиваться, чтобы добиться успеха. По словам Дани Милохина, если говорить о тиктоке, то надо снимать не ради популярности и денег, а для удовольствия.

https://ria.ru/20201102/pavel-volya-1582617597.html

https://ria.ru/20201122/asmus-1585736634.html

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знаменитости, звезды, tiktok, павел воля, гарик харламов (игорь)