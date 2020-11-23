https://ria.ru/20201123/volontery-1585908757.html
Подведены итоги конкурса "Добро не уходит на каникулы"
Подведены итоги конкурса "Добро не уходит на каникулы"
В преддверии Дня волонтера состоялась пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная запуску всероссийской акции "Добро не уходит на каникулы" и подведению... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T14:28
2020-11-23T14:28
2020-11-23T14:31
российское движение школьников
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общество
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В преддверии Дня волонтера состоялась пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная запуску всероссийской акции "Добро не уходит на каникулы" и подведению итогов одноименного конкурса. Конкурс "Добро не уходит на каникулы" проводится с 2018 года. Он появился как квест-игра, которая мотивировала детей и подростков совершать добрые дела. В пресс-конференции также приняли участие победители конкурса. Они рассказали о добрых делах, которые им удалось сделать в рамках мероприятия, а также осветили ряд проектов, над которыми шла работа. Вместе с тем молодые люди поделились мыслями относительно конкурса и порассуждали о его масштабах.Также в пресс-конференции приняла участие депутат Госдумы РФ, телеведущая Оксана Пушкина. Она отметила, что добрую традицию волонтерства следует прививать с самого раннего детства и передавать из поколения в поколение. Кроме того, Оксана Пушкина выразила желание войти в экспертный состав конкурса и принять участие в отборе проектов, предлагаемых школьниками.В ходе пресс-конференции Сергей Рязанский анонсировал запуск новой акции. В ней будет три номинации: "Добрый герой", "Добрый дом" и "Добрая семья". В акции могут принять участие не только школьники, но и все желающие. Правила участия и актуальные новости можно узнать в официальной группе всероссийского конкурса "Добро не уходит на каникулы" во "ВКонтакте".Всероссийский конкурс и одноименная акция "Добро не уходит на каникулы" реализуется Российским движением школьников. Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование", направленного на развитие волонтерской активности среди детей и подростков школьного возраста.
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российское движение школьников, волонтеры, дети, общество
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В преддверии Дня волонтера состоялась пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная запуску всероссийской акции "Добро не уходит на каникулы" и подведению итогов одноименного конкурса.
Конкурс "Добро не уходит на каникулы" проводится с 2018 года. Он появился как квест-игра, которая мотивировала детей и подростков совершать добрые дела.
"В этом году конкурс оказался намного более масштабным, в нем приняли участие ребята из всех 85 регионов РФ, более 5200 заявок было подано, 621 добровольческий проект успешно прошел техническую проверку и был допущен до экспертной оценки. Из них были определены 124 отряда победителей", – рассказал председатель Российского движения школьников, Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский.
В пресс-конференции также приняли участие победители конкурса. Они рассказали о добрых делах, которые им удалось сделать в рамках мероприятия, а также осветили ряд проектов, над которыми шла работа. Вместе с тем молодые люди поделились мыслями относительно конкурса и порассуждали о его масштабах.
"Я считаю, что человека формируют поступки. То, что мы делаем каждый день по отношению к другим людям, нашим близким и окружающим, – это и есть мы. И чем больше мы совершаем добрых поступков, тем лучше становимся мы и окружающий нас мир", – считает ученица девятого класса школы №1159 Ульяна Краснова.
Также в пресс-конференции приняла участие депутат Госдумы РФ, телеведущая Оксана Пушкина. Она отметила, что добрую традицию волонтерства следует прививать с самого раннего детства и передавать из поколения в поколение. Кроме того, Оксана Пушкина выразила желание войти в экспертный состав конкурса и принять участие в отборе проектов, предлагаемых школьниками.
В ходе пресс-конференции Сергей Рязанский анонсировал запуск новой акции. В ней будет три номинации: "Добрый герой", "Добрый дом" и "Добрая семья". В акции могут принять участие не только школьники, но и все желающие. Правила участия и актуальные новости можно узнать в официальной группе всероссийского конкурса "Добро не уходит на каникулы
" во "ВКонтакте".
Всероссийский конкурс и одноименная акция "Добро не уходит на каникулы" реализуется Российским движением школьников. Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование", направленного на развитие волонтерской активности среди детей и подростков школьного возраста.