https://ria.ru/20201123/volontery-1585908757.html

Подведены итоги конкурса "Добро не уходит на каникулы"

Подведены итоги конкурса "Добро не уходит на каникулы"

В преддверии Дня волонтера состоялась пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная запуску всероссийской акции "Добро не уходит на каникулы" и подведению... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T14:28

2020-11-23T14:28

2020-11-23T14:31

российское движение школьников

волонтеры

дети

общество

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В преддверии Дня волонтера состоялась пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная запуску всероссийской акции "Добро не уходит на каникулы" и подведению итогов одноименного конкурса. Конкурс "Добро не уходит на каникулы" проводится с 2018 года. Он появился как квест-игра, которая мотивировала детей и подростков совершать добрые дела. В пресс-конференции также приняли участие победители конкурса. Они рассказали о добрых делах, которые им удалось сделать в рамках мероприятия, а также осветили ряд проектов, над которыми шла работа. Вместе с тем молодые люди поделились мыслями относительно конкурса и порассуждали о его масштабах.Также в пресс-конференции приняла участие депутат Госдумы РФ, телеведущая Оксана Пушкина. Она отметила, что добрую традицию волонтерства следует прививать с самого раннего детства и передавать из поколения в поколение. Кроме того, Оксана Пушкина выразила желание войти в экспертный состав конкурса и принять участие в отборе проектов, предлагаемых школьниками.В ходе пресс-конференции Сергей Рязанский анонсировал запуск новой акции. В ней будет три номинации: "Добрый герой", "Добрый дом" и "Добрая семья". В акции могут принять участие не только школьники, но и все желающие. Правила участия и актуальные новости можно узнать в официальной группе всероссийского конкурса "Добро не уходит на каникулы" во "ВКонтакте".Всероссийский конкурс и одноименная акция "Добро не уходит на каникулы" реализуется Российским движением школьников. Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование", направленного на развитие волонтерской активности среди детей и подростков школьного возраста.

https://ria.ru/20201105/produkty-1583200829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российское движение школьников, волонтеры, дети, общество