https://ria.ru/20201123/vaktsina-1585993201.html
Ряд вакцин от COVID-19 разработают в виде спрея для носа
Ряд вакцин от COVID-19 разработают в виде спрея для носа
Несколько вакцин от COVID-19 разрабатываются в формате назального спрея, заявила, отвечая на вопросы журналистов, главный научный сотрудник Всемирной... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T21:24
2020-11-23T21:24
2020-11-23T23:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576595178_0:0:2816:1584_1400x0_80_0_0_ed1a8daf3cb68713807c71d82d3c149d.jpg
ЖЕНЕВА, 23 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Несколько вакцин от COVID-19 разрабатываются в формате назального спрея, заявила, отвечая на вопросы журналистов, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан."Оральной вакцины от COVID-19 в настоящее время не существует. Все они пока в формате инъекций. В разработке находится несколько назальных спреев", — сказала она. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200707/1573859338.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576381202_107:0:2838:2048_1400x0_80_0_0_c193650fac0ac1086f99070b1dad4612.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, в мире