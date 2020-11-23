https://ria.ru/20201123/vaktsina-1585993201.html

Ряд вакцин от COVID-19 разработают в виде спрея для носа

Ряд вакцин от COVID-19 разработают в виде спрея для носа

Несколько вакцин от COVID-19 разрабатываются в формате назального спрея, заявила, отвечая на вопросы журналистов, главный научный сотрудник Всемирной... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T21:24

2020-11-23T21:24

2020-11-23T23:55

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

воз

в мире

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ЖЕНЕВА, 23 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Несколько вакцин от COVID-19 разрабатываются в формате назального спрея, заявила, отвечая на вопросы журналистов, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан."Оральной вакцины от COVID-19 в настоящее время не существует. Все они пока в формате инъекций. В разработке находится несколько назальных спреев", — сказала она. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200707/1573859338.html

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2020

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коронавирус covid-19, воз, в мире