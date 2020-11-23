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https://ria.ru/20201123/vaktsina-1585993201.html
Ряд вакцин от COVID-19 разработают в виде спрея для носа
Ряд вакцин от COVID-19 разработают в виде спрея для носа
Несколько вакцин от COVID-19 разрабатываются в формате назального спрея, заявила, отвечая на вопросы журналистов, главный научный сотрудник Всемирной... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T21:24
2020-11-23T23:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 23 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Несколько вакцин от COVID-19 разрабатываются в формате назального спрея, заявила, отвечая на вопросы журналистов, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан."Оральной вакцины от COVID-19 в настоящее время не существует. Все они пока в формате инъекций. В разработке находится несколько назальных спреев", — сказала она. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, воз, в мире

Ряд вакцин от COVID-19 разработают в виде спрея для носа

21:24 23.11.2020 (обновлено: 23:55 23.11.2020)
 
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи
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ЖЕНЕВА, 23 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Несколько вакцин от COVID-19 разрабатываются в формате назального спрея, заявила, отвечая на вопросы журналистов, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.
"Оральной вакцины от COVID-19 в настоящее время не существует. Все они пока в формате инъекций. В разработке находится несколько назальных спреев", — сказала она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
 
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