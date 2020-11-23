https://ria.ru/20201123/vaktsina-1585903574.html
Ученые объяснили низкий процент эффективности оксфордской вакцины
Ученые объяснили низкий процент эффективности оксфордской вакцины
Более низкий процент эффективности оксфордской вакцины от коронавируса связан с методикой подсчета, препарат может превосходить другие, заявил ведущий... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T14:06
2020-11-23T14:06
2020-11-23T14:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
astrazeneca
оксфордский университет
в мире
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ЛОНДОН, 23 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Более низкий процент эффективности оксфордской вакцины от коронавируса связан с методикой подсчета, препарат может превосходить другие, заявил ведущий разработчик препарата профессор Эндрю Поллард.В понедельник исследовали обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины, разрабатываемой Оксфордским университетом и AstraZeneca. Оксфордская вакцина ChAdOx1 nCoV-19 изготовлена на основе аденовируса. Хранить ее можно в холодильнике при температуре плюс 2-8 градусов по Цельсию. Исследователи оценили эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Ранее фармкомпании Pfizer и Moderna заявили, что их вакцины показали эффективность на уровне 95% и 94,5% соответственно.По словам Полларда, ученых больше удивило то, что эффективность вакцины оказалась выше в случае, когда пациентам вначале вводилась половина дозы, а затем полная доза вакцины. В этом случае разработчики оценили эффективность вакцины в 90%. Однако при введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%.Разработчики заявляют о намерении получить вакцину в декабре этого года. Британские власти заявляли, что массовая вакцинация начнётся в стране весной 2021 года. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201123/vaktsina-1585876811.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, astrazeneca , оксфордский университет, в мире
ЛОНДОН, 23 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Более низкий процент эффективности оксфордской вакцины от коронавируса связан с методикой подсчета, препарат может превосходить другие, заявил ведущий разработчик препарата профессор Эндрю Поллард.
В понедельник исследовали обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины, разрабатываемой Оксфордским университетом и AstraZeneca
. Оксфордская вакцина ChAdOx1 nCoV-19 изготовлена на основе аденовируса. Хранить ее можно в холодильнике при температуре плюс 2-8 градусов по Цельсию. Исследователи оценили эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Ранее фармкомпании Pfizer и Moderna заявили, что их вакцины показали эффективность на уровне 95% и 94,5% соответственно.
"Очень важно понимать, что все проводят подсчеты. То, как ведутся подсчеты по заболеванию COVID, различается в зависимости от протоколов. Если вы считаете только госпитализации, то у нас была бы выше эффективность. Мы учитывали случаи с мягким течением заболевания, когда от болезни трудно защититься", - сказал Поллард на брифинге, отвечая на вопрос о том, почему другие разработчики заявляют о более высокой эффективности своих препаратов.
По словам Полларда, ученых больше удивило то, что эффективность вакцины оказалась выше в случае, когда пациентам вначале вводилась половина дозы, а затем полная доза вакцины. В этом случае разработчики оценили эффективность вакцины в 90%. Однако при введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%.
"Мы думаем, так происходит потому что с введением малой дозы иммунный ответ организма вырабатывается лучше. Мы изучим это подробнее. Мы начали работу над этим вопросом сегодня утром", - сказал Поллард.
Разработчики заявляют о намерении получить вакцину в декабре этого года. Британские власти заявляли, что массовая вакцинация начнётся в стране весной 2021 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф