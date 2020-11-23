https://ria.ru/20201123/vaktsina-1585832210.html

В Бразилии подпишут бумаги с РФПИ о намерении купить вакцину "Спутник V"

В Бразилии подпишут бумаги с РФПИ о намерении купить вакцину "Спутник V"

Министерство здравоохранения Бразилии собирается подписать документы о намерениях закупить вакцины против коронавируса у четырех иностранных фармкомпаний и... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T01:56

2020-11-23T01:56

2020-11-23T01:56

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

москва

белоруссия

бразилия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585416046_0:35:3072:1763_1400x0_80_0_0_f7af084fd0aa96df37e5ec5db9ad1fcf.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Министерство здравоохранения Бразилии собирается подписать документы о намерениях закупить вакцины против коронавируса у четырех иностранных фармкомпаний и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), сообщает агентство Рейтер.Отмечается, что такое подписание не налагает никаких юридических обязательств.Работники ведомства провели на прошлой недели встречи с представителями компаний Pfizer, Bharat Biotech, Moderna, Janssen, а также с РФПИ. Минздрав анализирует документы, которые представили пять организаций, и решит вопрос закупки вакцин в "подходящий момент".В заявлении говорится также, что бразильское правительство уже заключило контракты на 142,9 миллиона доз вакцин от коронавируса. Прививку смогут получить не менее трети жителей страны.В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения вакцины "Спутник V" на уровне 92%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

москва

белоруссия

бразилия

оаэ

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, москва, белоруссия, бразилия, оаэ, индия, в мире