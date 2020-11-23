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https://ria.ru/20201123/vaktsina-1585832210.html
В Бразилии подпишут бумаги с РФПИ о намерении купить вакцину "Спутник V"
В Бразилии подпишут бумаги с РФПИ о намерении купить вакцину "Спутник V"
Министерство здравоохранения Бразилии собирается подписать документы о намерениях закупить вакцины против коронавируса у четырех иностранных фармкомпаний и... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T01:56
2020-11-23T01:56
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
москва
белоруссия
бразилия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Министерство здравоохранения Бразилии собирается подписать документы о намерениях закупить вакцины против коронавируса у четырех иностранных фармкомпаний и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), сообщает агентство Рейтер.Отмечается, что такое подписание не налагает никаких юридических обязательств.Работники ведомства провели на прошлой недели встречи с представителями компаний Pfizer, Bharat Biotech, Moderna, Janssen, а также с РФПИ. Минздрав анализирует документы, которые представили пять организаций, и решит вопрос закупки вакцин в "подходящий момент".В заявлении говорится также, что бразильское правительство уже заключило контракты на 142,9 миллиона доз вакцин от коронавируса. Прививку смогут получить не менее трети жителей страны.В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения вакцины "Спутник V" на уровне 92%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, москва, белоруссия, бразилия, оаэ, индия, в мире

В Бразилии подпишут бумаги с РФПИ о намерении купить вакцину "Спутник V"

01:56 23.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина "Спутник V" от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований
Российская вакцина Спутник V от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Министерство здравоохранения Бразилии собирается подписать документы о намерениях закупить вакцины против коронавируса у четырех иностранных фармкомпаний и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), сообщает агентство Рейтер.
Отмечается, что такое подписание не налагает никаких юридических обязательств.
Работники ведомства провели на прошлой недели встречи с представителями компаний Pfizer, Bharat Biotech, Moderna, Janssen, а также с РФПИ. Минздрав анализирует документы, которые представили пять организаций, и решит вопрос закупки вакцин в "подходящий момент".
В заявлении говорится также, что бразильское правительство уже заключило контракты на 142,9 миллиона доз вакцин от коронавируса. Прививку смогут получить не менее трети жителей страны.
В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения вакцины "Спутник V" на уровне 92%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийМоскваБелоруссияБразилияОАЭИндияВ мире
 
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