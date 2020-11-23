В Бразилии подпишут бумаги с РФПИ о намерении купить вакцину "Спутник V"
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина "Спутник V" от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Министерство здравоохранения Бразилии собирается подписать документы о намерениях закупить вакцины против коронавируса у четырех иностранных фармкомпаний и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), сообщает агентство Рейтер.
Отмечается, что такое подписание не налагает никаких юридических обязательств.
Работники ведомства провели на прошлой недели встречи с представителями компаний Pfizer, Bharat Biotech, Moderna, Janssen, а также с РФПИ. Минздрав анализирует документы, которые представили пять организаций, и решит вопрос закупки вакцин в "подходящий момент".
В заявлении говорится также, что бразильское правительство уже заключило контракты на 142,9 миллиона доз вакцин от коронавируса. Прививку смогут получить не менее трети жителей страны.
В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения вакцины "Спутник V" на уровне 92%.
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