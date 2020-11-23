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https://ria.ru/20201123/turtsiya-1585945578.html
В Анкаре опровергли сообщения о разочаровании в купленных у России С-400
В Анкаре опровергли сообщения о разочаровании в купленных у России С-400
Сообщения о том, что в Турции якобы пришли к мнению об ошибочности закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, не соответствуют действительности,... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:59
2020-11-23T16:59
россия
турция
сша
в мире
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АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. Сообщения о том, что в Турции якобы пришли к мнению об ошибочности закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что несмотря на успешные испытания российских ЗРК С-400, в Турции пришли к мнению о том, что покупка этих зенитно-ракетных комплексов оказалась ошибкой. Сообщалось, что несмотря на свои возможности, российские комплексы оказались якобы очень малоэффективными."Информация о том, что в Турции считают ошибкой покупку С-400, не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
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россия, турция, сша, в мире

В Анкаре опровергли сообщения о разочаровании в купленных у России С-400

16:59 23.11.2020
 
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Фото : Turkish Defence Ministry
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АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. Сообщения о том, что в Турции якобы пришли к мнению об ошибочности закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что несмотря на успешные испытания российских ЗРК С-400, в Турции пришли к мнению о том, что покупка этих зенитно-ракетных комплексов оказалась ошибкой. Сообщалось, что несмотря на свои возможности, российские комплексы оказались якобы очень малоэффективными.
"Информация о том, что в Турции считают ошибкой покупку С-400, не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
Погрузка в самолет Министерства обороны РФ компонентов зенитной ракетной системы С-400, предназначенных для доставки в Турцию. 15 сентября 2019 - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
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