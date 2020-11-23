https://ria.ru/20201123/turtsiya-1585945578.html
В Анкаре опровергли сообщения о разочаровании в купленных у России С-400
В Анкаре опровергли сообщения о разочаровании в купленных у России С-400
Сообщения о том, что в Турции якобы пришли к мнению об ошибочности закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, не соответствуют действительности,... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:59
2020-11-23T16:59
2020-11-23T16:59
россия
турция
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155817/88/1558178833_0:261:3077:1992_1400x0_80_0_0_ec21dd30a14c8d71e5158f1f1e6bbde3.jpg
АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. Сообщения о том, что в Турции якобы пришли к мнению об ошибочности закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что несмотря на успешные испытания российских ЗРК С-400, в Турции пришли к мнению о том, что покупка этих зенитно-ракетных комплексов оказалась ошибкой. Сообщалось, что несмотря на свои возможности, российские комплексы оказались якобы очень малоэффективными."Информация о том, что в Турции считают ошибкой покупку С-400, не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
https://ria.ru/20201123/turtsiya-1585891471.html
россия
турция
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155817/88/1558178833_348:0:3077:2047_1400x0_80_0_0_b6769c217399bb7df51d09887beb1eba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, сша, в мире