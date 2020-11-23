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Туризм
https://ria.ru/20201123/turtsiya-1585885246.html
В турецкой Месопотамии построят новые отели, в том числе и для россиян
В турецкой Месопотамии построят новые отели, в том числе и для россиян
По данным аналитической компании Turizmdatabank, в регионе Юго-Восточной Анатолии (Месопотамии) в течение девяти месяцев 2020 года начата реализация 23... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T13:55
2020-11-23T13:55
туризм
куда поехать
туризм
отели
туристы
шанлыурфа (провинция)
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
газиантеп
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. По данным аналитической компании Turizmdatabank, в регионе Юго-Восточной Анатолии (Месопотамии) в течение девяти месяцев 2020 года начата реализация 23 гостиничных проектов в семи городах, в том числе и строительство 15 полностью новых отелей, сообщает АТОР. Общий объем денежных вложений в эти проекты составляет 408 миллиона турецких лир (более четырех миллиардов рублей).Лидером по объему инвестиций является популярный у туристов город Мардин, где будет построено шесть новых отелей и введено более тысячи новых гостиничных коек.Город славится уникальной средневековой архитектурой, "миксом" различных культур и религий (здесь есть действующие монастыри ассирийской церкви, рестораны с армянской и курдской кухней), сюда любят ездить фото- и видеоблогеры.Сейчас в Мардине около 100 объектов размещения, в основном бутик-отели, есть и одна гостиница категории "пять звезд".На втором месте по объему инвестиций и количеству новых объектов в Месопотамии – город Шанлыурфа (три новых отеля на 626 коек). Сейчас там работает около 80 отелей различной категории. Это место знаменито у туристов прежде всего благодаря находящемуся рядом самому древнему храму на Земле – Гёбекли-Тепе (от которого с этого года совершаются, как в Каппадокии, и полеты на воздушных шарах), а также самому большому и ультра современному историческому музею в Турции.В Газиантепе, который известен преимущественно гастрономическим туризмом, будет введен в строй только один новый отель, но капитально реновировано еще пять, благодаря чему город добавит еще 1163 места к своему коечному фонду.Все указанные места доступны сегодня и российским организованным туристам. В этом году на российском рынке стартовала продажа первых пакетных туров в турецкую Месопотамию. Их маршрут включает посещение Мардина, Шанлыурфы и Газиантепа. Чиновники в Юго-Восточной Анатолии полагают, что хорошим спросом у россиян туры по Месопотамии будут пользоваться во второй половине декабря - январе 2021 года. По их расчетам, гости из РФ в будущем могут войти в первую пятерку по турпотоку в этот регион.
https://ria.ru/20201103/turtsiya-1582320430.html
https://ria.ru/20201009/turtsiya-1578640476.html
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куда поехать, туризм, отели, туристы, шанлыурфа (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, газиантеп, турция, отдых

В турецкой Месопотамии построят новые отели, в том числе и для россиян

13:55 23.11.2020
 
© Фото : Александр АндреевУлица Мардина
Улица Мардина - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. По данным аналитической компании Turizmdatabank, в регионе Юго-Восточной Анатолии (Месопотамии) в течение девяти месяцев 2020 года начата реализация 23 гостиничных проектов в семи городах, в том числе и строительство 15 полностью новых отелей, сообщает АТОР.
Общий объем денежных вложений в эти проекты составляет 408 миллиона турецких лир (более четырех миллиардов рублей).
Лидером по объему инвестиций является популярный у туристов город Мардин, где будет построено шесть новых отелей и введено более тысячи новых гостиничных коек.
Город славится уникальной средневековой архитектурой, "миксом" различных культур и религий (здесь есть действующие монастыри ассирийской церкви, рестораны с армянской и курдской кухней), сюда любят ездить фото- и видеоблогеры.
Сейчас в Мардине около 100 объектов размещения, в основном бутик-отели, есть и одна гостиница категории "пять звезд".
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На втором месте по объему инвестиций и количеству новых объектов в Месопотамии – город Шанлыурфа (три новых отеля на 626 коек). Сейчас там работает около 80 отелей различной категории.
Это место знаменито у туристов прежде всего благодаря находящемуся рядом самому древнему храму на Земле – Гёбекли-Тепе (от которого с этого года совершаются, как в Каппадокии, и полеты на воздушных шарах), а также самому большому и ультра современному историческому музею в Турции.
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Все указанные места доступны сегодня и российским организованным туристам. В этом году на российском рынке стартовала продажа первых пакетных туров в турецкую Месопотамию. Их маршрут включает посещение Мардина, Шанлыурфы и Газиантепа.
Чиновники в Юго-Восточной Анатолии полагают, что хорошим спросом у россиян туры по Месопотамии будут пользоваться во второй половине декабря - январе 2021 года. По их расчетам, гости из РФ в будущем могут войти в первую пятерку по турпотоку в этот регион.
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