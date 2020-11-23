https://ria.ru/20201123/turtsiya-1585885246.html

В турецкой Месопотамии построят новые отели, в том числе и для россиян

В турецкой Месопотамии построят новые отели, в том числе и для россиян

По данным аналитической компании Turizmdatabank, в регионе Юго-Восточной Анатолии (Месопотамии) в течение девяти месяцев 2020 года начата реализация 23... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T13:55

2020-11-23T13:55

2020-11-23T13:55

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шанлыурфа (провинция)

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новости - туризм

газиантеп

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. По данным аналитической компании Turizmdatabank, в регионе Юго-Восточной Анатолии (Месопотамии) в течение девяти месяцев 2020 года начата реализация 23 гостиничных проектов в семи городах, в том числе и строительство 15 полностью новых отелей, сообщает АТОР. Общий объем денежных вложений в эти проекты составляет 408 миллиона турецких лир (более четырех миллиардов рублей).Лидером по объему инвестиций является популярный у туристов город Мардин, где будет построено шесть новых отелей и введено более тысячи новых гостиничных коек.Город славится уникальной средневековой архитектурой, "миксом" различных культур и религий (здесь есть действующие монастыри ассирийской церкви, рестораны с армянской и курдской кухней), сюда любят ездить фото- и видеоблогеры.Сейчас в Мардине около 100 объектов размещения, в основном бутик-отели, есть и одна гостиница категории "пять звезд".На втором месте по объему инвестиций и количеству новых объектов в Месопотамии – город Шанлыурфа (три новых отеля на 626 коек). Сейчас там работает около 80 отелей различной категории. Это место знаменито у туристов прежде всего благодаря находящемуся рядом самому древнему храму на Земле – Гёбекли-Тепе (от которого с этого года совершаются, как в Каппадокии, и полеты на воздушных шарах), а также самому большому и ультра современному историческому музею в Турции.В Газиантепе, который известен преимущественно гастрономическим туризмом, будет введен в строй только один новый отель, но капитально реновировано еще пять, благодаря чему город добавит еще 1163 места к своему коечному фонду.Все указанные места доступны сегодня и российским организованным туристам. В этом году на российском рынке стартовала продажа первых пакетных туров в турецкую Месопотамию. Их маршрут включает посещение Мардина, Шанлыурфы и Газиантепа. Чиновники в Юго-Восточной Анатолии полагают, что хорошим спросом у россиян туры по Месопотамии будут пользоваться во второй половине декабря - январе 2021 года. По их расчетам, гости из РФ в будущем могут войти в первую пятерку по турпотоку в этот регион.

https://ria.ru/20201103/turtsiya-1582320430.html

https://ria.ru/20201009/turtsiya-1578640476.html

https://ria.ru/20200921/turtsiya-1577539758.html

шанлыурфа (провинция)

газиантеп

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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