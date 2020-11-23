https://ria.ru/20201123/turisty-1585872416.html

Туристы разных стран рассказали, как будут путешествовать после пандемии

Туристы разных стран рассказали, как будут путешествовать после пандемии

Более половины россиян, принявших участие в международном опросе, планируют путешествовать более экономно после окончания пандемии, сообщает Booking.com. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T12:32

2020-11-23T12:32

2020-11-23T12:32

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Более половины россиян, принявших участие в международном опросе, планируют путешествовать более экономно после окончания пандемии, сообщает Booking.com.Исследование провели среди 20 934 респондентов из 28 стран, в том числе 1001 — из России. 61 процент опрошенных россиян заявили, что будут внимательнее относиться к бюджету при организации поездок после пандемии. При этом 82 процента из них — ожидают, что туристические компании поддержат их планы специальными предложениями и скидками.Также выяснилось, что больше остальных намерены экономить путешественники из Латинской Америки: 84 процента туристов из Бразилии, 77 процентов — из Колумбии, 76 — из Мексики и 74 — из Аргентины отметили, что будут внимательнее изучать цены. Похожая ситуация сложилась и в Азии: опрошенные из Таиланда (78 процентов) и Вьетнама (76 процентов) также будут тщательнее анализировать свои траты на поездки. Меньше всего планирующих пересмотреть свое отношение к бюджету оказалось в Дании (34 процента), Нидерландах (37 процентов) и Германии (38 процентов).Кроме того, 40 процентов опрошенных россиян отметили, что скорее предпочтут поездку со скидкой в место, которое они иначе бы не выбрали, вместо дорогого путешествия мечты. Такой подход привлекает и жителей Таиланда (58 процентов), Индии (57 процентов), Вьетнама (55 процентов).Кроме того, результаты исследования показали, что важную роль будут играть не только выгодность предложения, но и горизонт планирования. Более половины путешественников (54 процента) из России скорее предпочли бы отправиться в поездку, которую они смогут себе позволить в ближайшее время, чем копить на отдых мечты с меньшей определенностью. Больше всего бюджетные поездки в краткосрочной перспективе интересуют граждан Таиланда (72 процента), Вьетнама (68 процентов) и Бразилии (63 процента).Многие опрошенные волнуются из-за возможных ограничений и отмен туров, поэтому гибкость условий бронирования станет для них одним из ключевых параметров при организации следующего отпуска: 82 процента опрошенных россиян ожидают от платформ онлайн-бронирования большей прозрачности в отношении правил отмены, возврата и страхования поездок.

https://ria.ru/20201123/tailand-1585866379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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