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Нижегородская область
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Центр опережающей профподготовки открыли в Нижегородской области
Центр опережающей профподготовки открыли в Нижегородской области
Первый региональный Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) открылся в Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:52
2020-11-23T16:52
нижегородская область
россия
виктор басюк
глеб никитин
нижегородская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Первый региональный Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) открылся в Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин.Церемония открытия нижегородского ЦОППа прошла в формате онлайн. В ней приняли участие заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк и министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин.Замминистра просвещения РФ заявил, что Центры опережающей профессиональной подготовки будут с опережением реагировать на изменения в требованиях к уровню подготовки квалифицированных рабочих кадров."Такие центры создаются в разных регионах страны в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование", одной из основных задач которого является повышение конкурентоспособности профессионального образования. Центры призваны решить проблему подготовки востребованных экономикой региона кадров с использованием ресурсов всех профессиональных образовательных организаций области", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Губернатор подчеркнул, что создание центра позволит объединить образовательный и промышленный потенциал, применить передовые технологии профессионального образования. "Результатами такой модернизации станут подготовленные кадровые ресурсы. Это позитивно отразится на экономике региона в целом. Без квалифицированных сотрудников невозможно развитие действующих производств и создание новых", - добавил Никитин.Отмечается, что основным принципом работы центров опережающей профессиональной подготовки является формирование индивидуальной траектории образования для каждого обучающегося."Центр опережающей профессиональной подготовки - это ключевая площадка для организации взаимодействия между учебными заведениями, потенциальными и существующими партнерами-работодателями и их ассоциациями. Особенностью Центра является цифровая платформа, позволяющая сопоставлять потребности работодателей и возможности образовательных организаций, выстраивая эффективную логистику подготовки кадров", - отмечается в сообщении.Сервисы цифровой платформы обеспечат запись любой категории граждан на профориентационные мероприятия, помогут выбрать подходящий краткосрочный курс опережающей профессиональной подготовки, а школьникам - получить первую специальность.К 2024 году в Российской Федерации будет создано 100 таких центров.
https://ria.ru/20201117/nikitin-1584931633.html
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россия, виктор басюк, глеб никитин, нижегородская область, общество

Центр опережающей профподготовки открыли в Нижегородской области

16:52 23.11.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Первый региональный Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) открылся в Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин.
Церемония открытия нижегородского ЦОППа прошла в формате онлайн. В ней приняли участие заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк и министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин.
Замминистра просвещения РФ заявил, что Центры опережающей профессиональной подготовки будут с опережением реагировать на изменения в требованиях к уровню подготовки квалифицированных рабочих кадров.
"Такие центры создаются в разных регионах страны в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование", одной из основных задач которого является повышение конкурентоспособности профессионального образования. Центры призваны решить проблему подготовки востребованных экономикой региона кадров с использованием ресурсов всех профессиональных образовательных организаций области", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
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Губернатор подчеркнул, что создание центра позволит объединить образовательный и промышленный потенциал, применить передовые технологии профессионального образования. "Результатами такой модернизации станут подготовленные кадровые ресурсы. Это позитивно отразится на экономике региона в целом. Без квалифицированных сотрудников невозможно развитие действующих производств и создание новых", - добавил Никитин.
Отмечается, что основным принципом работы центров опережающей профессиональной подготовки является формирование индивидуальной траектории образования для каждого обучающегося.
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"Центр опережающей профессиональной подготовки - это ключевая площадка для организации взаимодействия между учебными заведениями, потенциальными и существующими партнерами-работодателями и их ассоциациями. Особенностью Центра является цифровая платформа, позволяющая сопоставлять потребности работодателей и возможности образовательных организаций, выстраивая эффективную логистику подготовки кадров", - отмечается в сообщении.
Сервисы цифровой платформы обеспечат запись любой категории граждан на профориентационные мероприятия, помогут выбрать подходящий краткосрочный курс опережающей профессиональной подготовки, а школьникам - получить первую специальность.
К 2024 году в Российской Федерации будет создано 100 таких центров.
 
Нижегородская областьРоссияВиктор БасюкГлеб НикитинНижегородская областьОбщество
 
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