https://ria.ru/20201123/territorii-1585927310.html

В Курганской области обустроят 100 дворовых и общественных территорий

В Курганской области обустроят 100 дворовых и общественных территорий

До конца года в Курганской области будут благоустроены около 40 дворовых и 60 общественных территорий, на эти цели регион направил полученные из федерального... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T15:54

2020-11-23T15:54

2020-11-23T15:54

благоустройство

курганская область

общество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. До конца года в Курганской области будут благоустроены около 40 дворовых и 60 общественных территорий, на эти цели регион направил полученные из федерального бюджета по программе "Формирование комфортной городской среды" более 320 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона."До конца года во всех районах Курганской области пройдет благоустройство общественных территорий. Будут благоустроены 38 дворовых и 62 общественные территории, на эти цели по программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" выделено более 320 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Как пример, пресс-служба указывает, что в городе Щучье завершена реконструкция парка Победы, где работы по благоустройству затронули практически каждый уголок его территории. В парке установили новые скамейки, урны, дорожки выложили плиткой, по всей территории парка установлено освещение. "На хоккейном корте не только сражаются "ледовые дружины", но и проходят соревнования по фигурному катанию. Для малышей построена тематическая площадка "По щучьему велению", - говорится в сообщении.Для проведения праздников и культурно-массовых мероприятий возведена летняя сцена. Для любителей активного отдыха устроена спортивная площадка с различным оборудованием. Кроме того, в парке открыли музей военной техники под открытым небом. Приведен в порядок и отреставрирован памятник Неизвестному солдату."Необходимо повысить качество жизни в населенных пунктах региона. Для этого мы должны подходить к благоустройству мест отдыха творчески, учитывать интересы людей всех возрастов. Тогда результат наших стараний будет заметен", - отметила директор департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Ирина Саблукова.Преображается и общественная территория в городе Куртамыше, известная как "Петуховское озерко".Там уже обустроены пешеходные дорожки, зона отдыха со скамейками, монтируется освещение и устанавливаются урны. Для молодого поколения куртамышан в дальнейшем будет создана зона Wi-Fi, рассматриваются планы по оборудованию зоны для барбекю.

https://ria.ru/20200918/moloko-1577427409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

благоустройство, курганская область, общество