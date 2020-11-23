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На станции "Театральная" московского метро приостановлено движение
На станции "Театральная" московского метро приостановлено движение
Поезд сломался на станции "Театральная" московского метро, движение временно приостановлено. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T14:41
2020-11-23T14:41
2020-11-23T14:59
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Поезд сломался на станции "Театральная" московского метро, движение временно приостановлено.Как передает корреспондент РИА Новости, на станции "Театральная" поезда нет уже почти полчаса, по громкой связи звучит объявление "по техническим причинам поезда следуют с увеличенным интервалом, пользуйтесь другими ветками метро". Пассажиры пересаживаются на другие линии, большого скопления людей не наблюдается.Пресс-служба столичного департамента транспорта сообщила, что движение на "зеленой" ветке "вводится график" после остановки обкаточного поезда. "Ранее для проверки состава и инфраструктуры был остановлен один обкаточный поезд, следовавший без пассажиров. Сразу после проверки поезда продолжили курсировать в обычном режиме", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
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РИА Новости
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московский метрополитен, происшествия
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Поезд сломался на станции "Театральная" московского метро, движение временно приостановлено.
Как передает корреспондент РИА Новости, на станции "Театральная" поезда нет уже почти полчаса, по громкой связи звучит объявление "по техническим причинам поезда следуют с увеличенным интервалом, пользуйтесь другими ветками метро". Пассажиры пересаживаются на другие линии, большого скопления людей не наблюдается.
Пресс-служба столичного департамента транспорта сообщила, что движение на "зеленой" ветке "вводится график" после остановки обкаточного поезда. "Ранее для проверки состава и инфраструктуры был остановлен один обкаточный поезд, следовавший без пассажиров. Сразу после проверки поезда продолжили курсировать в обычном режиме", - говорится в сообщении в Telegram-канале.