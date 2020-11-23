Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201123/strelba-1585949895.html
В Петербурге возбудили дело из-за драки со стрельбой в клубе
В Петербурге возбудили дело из-за драки со стрельбой в клубе
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после конфликта со стрельбой в центре Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T17:14
2020-11-23T17:14
гумвд
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
архангельская область
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1400x0_80_0_0_02f27143bde43c9241bb75f88285b4bc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после конфликта со стрельбой в центре Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил о пресечении групповой драки на Казанской улице. Как уточнили в пресс-службе, около 21:40 в воскресенье в ночном клубе на этой улице житель Архангельской области выстрелил из травматического пистолета в охранника. Он попытался скрыться, после чего его избили несколько человек."По факту инцидента в клубе было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении.По данным ГУМВД, были изъяты травматический пистолет и газовый баллончик. Подозреваемый задержан.
https://ria.ru/20201122/strelba-1585752748.html
архангельская область
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1400x0_80_0_0_72ed7a2ca6b795003cd4e807996d3539.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гумвд, министерство внутренних дел рф (мвд россии), архангельская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге возбудили дело из-за драки со стрельбой в клубе

17:14 23.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после конфликта со стрельбой в центре Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил о пресечении групповой драки на Казанской улице. Как уточнили в пресс-службе, около 21:40 в воскресенье в ночном клубе на этой улице житель Архангельской области выстрелил из травматического пистолета в охранника. Он попытался скрыться, после чего его избили несколько человек.
"По факту инцидента в клубе было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении.
По данным ГУМВД, были изъяты травматический пистолет и газовый баллончик. Подозреваемый задержан.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
22 ноября, 10:09
В Петербурге задержали шесть человек после драки со стрельбой
 
ГУМВДМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Архангельская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:01Житель Дагестана взорвал себя при попытке задержания
09:55На Сахалине пенсионер трижды за день напал с ножом на женщин
09:53Умерла пострадавшая при хлопке на судостроительном заводе в Благовещенске
09:52Нарушивший границу американский эсминец ушел в нейтральные воды
09:47РБК: самарских налоговиков заподозрили в создании ОПГ по уходу от НДС
09:47В крови сбитого в Башкирии девятилетнего ребенка нашли алкоголь
09:42Алиев заявил, что Баку планировал военную операцию в Агдаме
09:36Американский эсминец нарушил российскую границу
09:36Власти Башкирии сообщили о ЧП на оборонном заводе в Стерлитамаке
09:32Названо неожиданное негативное последствие отказа от мяса
09:31Индия испытала наземную версию ракеты "Брамос"
09:28В Госдуму внесли законопроект об обеспечении устойчивого Рунета
09:26Рогозин сообщил о бракованной детали в ракете "Союз" на космодроме Куру
09:24В Китае из-за коронавируса отменили несколько сотен авиарейсов
09:22Владелец ТЭЦ-3 в Норильске готов к мировой с Росприроднадзором
09:16"Лукойл" спрогнозировал худший сценарий цен на нефть
09:15Турбизнес Индии просит сообщить об открытии страны для зарубежных гостей
09:13В Бразилии произошли столкновения протестующих и полиции
09:10МВД утвердило изменения в водительских удостоверениях и ПТС
09:03В Москве 5601 пациент вылечился от коронавируса за сутки
Лента новостейМолния