https://ria.ru/20201123/strelba-1585949895.html

В Петербурге возбудили дело из-за драки со стрельбой в клубе

В Петербурге возбудили дело из-за драки со стрельбой в клубе

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после конфликта со стрельбой в центре Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T17:14

2020-11-23T17:14

2020-11-23T17:14

гумвд

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

архангельская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после конфликта со стрельбой в центре Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил о пресечении групповой драки на Казанской улице. Как уточнили в пресс-службе, около 21:40 в воскресенье в ночном клубе на этой улице житель Архангельской области выстрелил из травматического пистолета в охранника. Он попытался скрыться, после чего его избили несколько человек."По факту инцидента в клубе было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении.По данным ГУМВД, были изъяты травматический пистолет и газовый баллончик. Подозреваемый задержан.

https://ria.ru/20201122/strelba-1585752748.html

архангельская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, министерство внутренних дел рф (мвд россии), архангельская область, санкт-петербург, происшествия