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В Петербурге возбудили дело из-за драки со стрельбой в клубе
В Петербурге возбудили дело из-за драки со стрельбой в клубе
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после конфликта со стрельбой в центре Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T17:14
2020-11-23T17:14
2020-11-23T17:14
гумвд
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
архангельская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после конфликта со стрельбой в центре Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил о пресечении групповой драки на Казанской улице. Как уточнили в пресс-службе, около 21:40 в воскресенье в ночном клубе на этой улице житель Архангельской области выстрелил из травматического пистолета в охранника. Он попытался скрыться, после чего его избили несколько человек."По факту инцидента в клубе было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении.По данным ГУМВД, были изъяты травматический пистолет и газовый баллончик. Подозреваемый задержан.
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гумвд, министерство внутренних дел рф (мвд россии), архангельская область, санкт-петербург, происшествия