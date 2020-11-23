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На SputnikPro обсудят новогодние спецпроекты в условиях локдауна
На SputnikPro обсудят новогодние спецпроекты в условиях локдауна
Международное новостное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 27 ноября, в 13.00 мск... РИА Новости, 23.11.2020
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2020-11-23T14:52
россия
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 27 ноября, в 13.00 мск состоится вебинар в формате большой планерки, на которой журналисты смогут поделиться опытом и идеями, как они использовали карантин для того, чтобы получить и аудиторию, и рекламодателя, а также смогут рассказать о своих новогодних спецпроектах.Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке, а если вы бы хотели выступить в качестве спикера, пишите на media@rian.ru.SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook. Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинева и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
https://ria.ru/20201117/vebinar-1585028893.html
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россия, миа "россия сегодня", sputnik

На SputnikPro обсудят новогодние спецпроекты в условиях локдауна

14:52 23.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтудия радио Sputnik
Студия радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 27 ноября, в 13.00 мск состоится вебинар в формате большой планерки, на которой журналисты смогут поделиться опытом и идеями, как они использовали карантин для того, чтобы получить и аудиторию, и рекламодателя, а также смогут рассказать о своих новогодних спецпроектах.
Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке, а если вы бы хотели выступить в качестве спикера, пишите на media@rian.ru.
Ведущий дизайнер медиагруппы Россия сегодня Евгений Тарасенко - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 16:27
На SputnikPro объяснят, как работать с инфографикой: инструменты, ошибки
SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинева и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
Руководитель Центра инновационной журналистики МИА Россия сегодня Иван Громов - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 17:36
На SputnikPro расскажут как сделать и раскрутить подкаст на "удаленке"
 
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