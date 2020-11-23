Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201123/skoraya-1585939228.html
Систему вызова скорой в Подмосковье оптимизировали для работы в пандемию
Систему вызова скорой в Подмосковье оптимизировали для работы в пандемию
Власти Московской области ввели ограничения в систему вызова скорой помощи и неотложки. По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, такие... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:38
2020-11-23T16:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571974794_0:70:1500:914_1400x0_80_0_0_ab6ab8b9212385b141d4b622cb36d2f9.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Власти Московской области ввели ограничения в систему вызова скорой помощи и неотложки. По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, такие меры необходимы, чтобы избежать ненужных выездов, сообщил телеканал "360".Министр заверила, что каждую неделю специалисты контролируют правильность назначения вызова. На экстренный выезд отводится 20 минут, а на неотложный выделяется два часа. Стригункова отметила, что с главными врачами есть обратная связь. "Мы проверяем, как скоро и какой диспетчер назначает некорректно вызов. Мы это можем делать, так как вызов поступает через 112. Есть комментарий обратившегося пациента. Вводим ограничения в систему, которая не позволяет ошибочно назначать неправильный вызов", — пояснила министр.В настоящий момент ни от одной больницы не поступало жалоб на проживание, питание и транспортировку. Пока самое большое беспокойство у медиков вызывает изменение порядка выплат. Стригункова пояснила, что дополнительная оплата труда особо не изменится.Помимо прочего глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил продолжить оперативную работу диспетчерской службы скорой. Еще он попросил сообщать жителям время прибытия медицинских специалистов."Понятно, что напряженный график у диспетчеров, но все-таки нужно находить силы дополнительно разъяснять, когда приедет и какая машина скорой помощи, неотложка за пациентом", — подчеркнул губернатор.Он заключил, что для тех, кто находится в критическом состоянии, крайне важна диспетчеризация.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571974794_105:0:1401:972_1400x0_80_0_0_4dcc3eeec79bc671b3ea65b6e23e742a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

Систему вызова скорой в Подмосковье оптимизировали для работы в пандемию

16:38 23.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений БиятовАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Власти Московской области ввели ограничения в систему вызова скорой помощи и неотложки. По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, такие меры необходимы, чтобы избежать ненужных выездов, сообщил телеканал "360".
Министр заверила, что каждую неделю специалисты контролируют правильность назначения вызова. На экстренный выезд отводится 20 минут, а на неотложный выделяется два часа. Стригункова отметила, что с главными врачами есть обратная связь.

"Мы проверяем, как скоро и какой диспетчер назначает некорректно вызов. Мы это можем делать, так как вызов поступает через 112. Есть комментарий обратившегося пациента. Вводим ограничения в систему, которая не позволяет ошибочно назначать неправильный вызов", — пояснила министр.
В настоящий момент ни от одной больницы не поступало жалоб на проживание, питание и транспортировку. Пока самое большое беспокойство у медиков вызывает изменение порядка выплат. Стригункова пояснила, что дополнительная оплата труда особо не изменится.
Помимо прочего глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил продолжить оперативную работу диспетчерской службы скорой. Еще он попросил сообщать жителям время прибытия медицинских специалистов.
"Понятно, что напряженный график у диспетчеров, но все-таки нужно находить силы дополнительно разъяснять, когда приедет и какая машина скорой помощи, неотложка за пациентом", — подчеркнул губернатор.
Он заключил, что для тех, кто находится в критическом состоянии, крайне важна диспетчеризация.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:01Житель Дагестана взорвал себя при попытке задержания
09:55На Сахалине пенсионер трижды за день напал с ножом на женщин
09:53Умерла пострадавшая при хлопке на судостроительном заводе в Благовещенске
09:52Нарушивший границу американский эсминец ушел в нейтральные воды
09:47РБК: самарских налоговиков заподозрили в создании ОПГ по уходу от НДС
09:47В крови сбитого в Башкирии девятилетнего ребенка нашли алкоголь
09:42Алиев заявил, что Баку планировал военную операцию в Агдаме
09:36Американский эсминец нарушил российскую границу
09:36Власти Башкирии сообщили о ЧП на оборонном заводе в Стерлитамаке
09:32Названо неожиданное негативное последствие отказа от мяса
09:31Индия испытала наземную версию ракеты "Брамос"
09:28В Госдуму внесли законопроект об обеспечении устойчивого Рунета
09:26Рогозин сообщил о бракованной детали в ракете "Союз" на космодроме Куру
09:24В Китае из-за коронавируса отменили несколько сотен авиарейсов
09:22Владелец ТЭЦ-3 в Норильске готов к мировой с Росприроднадзором
09:16"Лукойл" спрогнозировал худший сценарий цен на нефть
09:15Турбизнес Индии просит сообщить об открытии страны для зарубежных гостей
09:13В Бразилии произошли столкновения протестующих и полиции
09:10МВД утвердило изменения в водительских удостоверениях и ПТС
09:03В Москве 5601 пациент вылечился от коронавируса за сутки
Лента новостейМолния