https://ria.ru/20201123/skoraya-1585939228.html

Систему вызова скорой в Подмосковье оптимизировали для работы в пандемию

Систему вызова скорой в Подмосковье оптимизировали для работы в пандемию

Власти Московской области ввели ограничения в систему вызова скорой помощи и неотложки. По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, такие... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:38

2020-11-23T16:38

2020-11-23T16:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571974794_0:70:1500:914_1400x0_80_0_0_ab6ab8b9212385b141d4b622cb36d2f9.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Власти Московской области ввели ограничения в систему вызова скорой помощи и неотложки. По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, такие меры необходимы, чтобы избежать ненужных выездов, сообщил телеканал "360".Министр заверила, что каждую неделю специалисты контролируют правильность назначения вызова. На экстренный выезд отводится 20 минут, а на неотложный выделяется два часа. Стригункова отметила, что с главными врачами есть обратная связь. "Мы проверяем, как скоро и какой диспетчер назначает некорректно вызов. Мы это можем делать, так как вызов поступает через 112. Есть комментарий обратившегося пациента. Вводим ограничения в систему, которая не позволяет ошибочно назначать неправильный вызов", — пояснила министр.В настоящий момент ни от одной больницы не поступало жалоб на проживание, питание и транспортировку. Пока самое большое беспокойство у медиков вызывает изменение порядка выплат. Стригункова пояснила, что дополнительная оплата труда особо не изменится.Помимо прочего глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил продолжить оперативную работу диспетчерской службы скорой. Еще он попросил сообщать жителям время прибытия медицинских специалистов."Понятно, что напряженный график у диспетчеров, но все-таки нужно находить силы дополнительно разъяснять, когда приедет и какая машина скорой помощи, неотложка за пациентом", — подчеркнул губернатор.Он заключил, что для тех, кто находится в критическом состоянии, крайне важна диспетчеризация.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)