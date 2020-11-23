https://ria.ru/20201123/skoraya-1585933734.html
Мишустин оценил ситуацию с поддержкой регионов по закупке машин скорой
Мишустин оценил ситуацию с поддержкой регионов по закупке машин скорой
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что вопрос с поддержкой российских регионов по закупке машин скорой помощи будет решен, кабмин предусмотрит... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:27
2020-11-23T16:27
2020-11-23T17:02
здоровье - общество
краснодарский край
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что вопрос с поддержкой российских регионов по закупке машин скорой помощи будет решен, кабмин предусмотрит средства для регионов РФ на их покупку.Премьер сообщил, что подписал распоряжение о дополнительном выделении 204 миллионов рублей на закупку машин скорой помощи в Краснодарском крае."Предусмотрим средства на такие цели и для других субъектов РФ. Регионы необходимо в полной мере обеспечить санитарным автотранспортом. Министерства уже готовят необходимые решения", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.Мишустин также сказал, что в ближайшее время подпишет распоряжение об использовании федерального финансирования следующего года уже в этом году, что, по его словам, позволит регионам оперативно закупить дополнительные автомобили для транспортировки пациентов и выезда к ним медицинских работников.
https://ria.ru/20200924/pravitelstvo-1577701301.html
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здоровье - общество, краснодарский край, михаил мишустин, общество