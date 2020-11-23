https://ria.ru/20201123/skoraya-1585933734.html

Мишустин оценил ситуацию с поддержкой регионов по закупке машин скорой

Мишустин оценил ситуацию с поддержкой регионов по закупке машин скорой

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что вопрос с поддержкой российских регионов по закупке машин скорой помощи будет решен, кабмин предусмотрит... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:27

2020-11-23T16:27

2020-11-23T17:02

здоровье - общество

краснодарский край

михаил мишустин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585858284_0:0:3174:1786_1400x0_80_0_0_5ba2b08bd09484441653759cda57b6a9.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что вопрос с поддержкой российских регионов по закупке машин скорой помощи будет решен, кабмин предусмотрит средства для регионов РФ на их покупку.Премьер сообщил, что подписал распоряжение о дополнительном выделении 204 миллионов рублей на закупку машин скорой помощи в Краснодарском крае."Предусмотрим средства на такие цели и для других субъектов РФ. Регионы необходимо в полной мере обеспечить санитарным автотранспортом. Министерства уже готовят необходимые решения", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.Мишустин также сказал, что в ближайшее время подпишет распоряжение об использовании федерального финансирования следующего года уже в этом году, что, по его словам, позволит регионам оперативно закупить дополнительные автомобили для транспортировки пациентов и выезда к ним медицинских работников.

https://ria.ru/20200924/pravitelstvo-1577701301.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, краснодарский край, михаил мишустин, общество