https://ria.ru/20201123/sbornaya-1585963112.html

Сборная Липецкой области участвует в чемпионате "Абилипикс"

Сборная Липецкой области участвует в чемпионате "Абилипикс"

Сборная команда Липецкой области из 19 человек стала участником VI Всероссийского Национального чемпионата по профмастерству среди людей с инвалидностью и... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T18:26

2020-11-23T18:26

2020-11-23T18:26

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

общество

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ЛИПЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Сборная команда Липецкой области из 19 человек стала участником VI Всероссийского Национального чемпионата по профмастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", который стартовал в понедельник, сообщил глава региона Игорь Артамонов.В этом году чемпионат впервые проходит в очно-дистанционном формате. Спортсмены региональной команды покажут свои навыки и умения в 17 компетенциях, Соперниками липчан станут более двух тысяч школьников, студентов и отраслевых специалистов из всех регионов страны. Конкурсная комиссия будет контролировать ход соревнований с помощью средств визуального наблюдения, передавая результаты в единый центр автоматического подсчета баллов.Для участия региональной команды во Всероссийских соревнованиях по профподготовке задействованы пять площадок в образовательных учреждениях Липецкой области, а также Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей "Сосновый бор". Наблюдать за ходом соревнований можно на официальном сайте abilympics-russia.ru.Обращаясь к сборной региона, глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что участники "Абилимпикса" – это люди, чья сила воли безгранична."Ваше мастерство вызывает неподдельное восхищение. Вы – пример для всех нас, образец целеустремленности, любви к жизни, стойкости, постоянного саморазвития и совершенствования", – отметил глава региона.

https://ria.ru/20201120/dorogi-1585594663.html

липецкая область

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игорь артамонов, липецкая область, общество