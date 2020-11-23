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Липецкая область
https://ria.ru/20201123/sbornaya-1585963112.html
Сборная Липецкой области участвует в чемпионате "Абилипикс"
Сборная Липецкой области участвует в чемпионате "Абилипикс"
Сборная команда Липецкой области из 19 человек стала участником VI Всероссийского Национального чемпионата по профмастерству среди людей с инвалидностью и... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T18:26
2020-11-23T18:26
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
общество
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ЛИПЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Сборная команда Липецкой области из 19 человек стала участником VI Всероссийского Национального чемпионата по профмастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", который стартовал в понедельник, сообщил глава региона Игорь Артамонов.В этом году чемпионат впервые проходит в очно-дистанционном формате. Спортсмены региональной команды покажут свои навыки и умения в 17 компетенциях, Соперниками липчан станут более двух тысяч школьников, студентов и отраслевых специалистов из всех регионов страны. Конкурсная комиссия будет контролировать ход соревнований с помощью средств визуального наблюдения, передавая результаты в единый центр автоматического подсчета баллов.Для участия региональной команды во Всероссийских соревнованиях по профподготовке задействованы пять площадок в образовательных учреждениях Липецкой области, а также Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей "Сосновый бор". Наблюдать за ходом соревнований можно на официальном сайте abilympics-russia.ru.Обращаясь к сборной региона, глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что участники "Абилимпикса" – это люди, чья сила воли безгранична."Ваше мастерство вызывает неподдельное восхищение. Вы – пример для всех нас, образец целеустремленности, любви к жизни, стойкости, постоянного саморазвития и совершенствования", – отметил глава региона.
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игорь артамонов, липецкая область, общество

Сборная Липецкой области участвует в чемпионате "Абилипикс"

18:26 23.11.2020
 
© Фото : АбилимпиксУчастники Национального чемпионата "Абилимпикс"
Участники Национального чемпионата Абилимпикс - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Фото : Абилимпикс
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Сборная команда Липецкой области из 19 человек стала участником VI Всероссийского Национального чемпионата по профмастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", который стартовал в понедельник, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
В этом году чемпионат впервые проходит в очно-дистанционном формате. Спортсмены региональной команды покажут свои навыки и умения в 17 компетенциях, Соперниками липчан станут более двух тысяч школьников, студентов и отраслевых специалистов из всех регионов страны. Конкурсная комиссия будет контролировать ход соревнований с помощью средств визуального наблюдения, передавая результаты в единый центр автоматического подсчета баллов.
Для участия региональной команды во Всероссийских соревнованиях по профподготовке задействованы пять площадок в образовательных учреждениях Липецкой области, а также Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей "Сосновый бор". Наблюдать за ходом соревнований можно на официальном сайте abilympics-russia.ru.
Обращаясь к сборной региона, глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что участники "Абилимпикса" – это люди, чья сила воли безгранична.
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"Ваше мастерство вызывает неподдельное восхищение. Вы – пример для всех нас, образец целеустремленности, любви к жизни, стойкости, постоянного саморазвития и совершенствования", – отметил глава региона.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьОбщество
 
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