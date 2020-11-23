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Ребенок пять дней провел один в запертой московской квартире

Ребенок пять дней провел один в запертой московской квартире

В одной из квартир на западе Москвы десятилетний мальчик пять дней просидел один, сообщила журналистам руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T15:18

2020-11-23T15:18

2020-11-23T16:11

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В одной из квартир на западе Москвы десятилетний мальчик пять дней просидел один, сообщила журналистам руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.Ребенка обнаружили в запертой квартире одного из домов по улице Новоорловской 22 ноября. Все это время мать ребенка не появлялась дома, ее сейчас ищут. Мальчик находится в медицинском учреждении."В настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает", — сказала Нефедова.Солнцевской межрайонной прокуратуре поручили провести проверку по данному факту. Представители ведомства оценят исполнение законодательства о несовершеннолетних. Кроме того, оценке подвергнутся действия родителей и уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия.

https://ria.ru/20200317/1568706049.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия