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Ребенок пять дней провел один в запертой московской квартире
Ребенок пять дней провел один в запертой московской квартире
В одной из квартир на западе Москвы десятилетний мальчик пять дней просидел один, сообщила журналистам руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T15:18
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москва
происшествия
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В одной из квартир на западе Москвы десятилетний мальчик пять дней просидел один, сообщила журналистам руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.Ребенка обнаружили в запертой квартире одного из домов по улице Новоорловской 22 ноября. Все это время мать ребенка не появлялась дома, ее сейчас ищут. Мальчик находится в медицинском учреждении."В настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает", — сказала Нефедова.Солнцевской межрайонной прокуратуре поручили провести проверку по данному факту. Представители ведомства оценят исполнение законодательства о несовершеннолетних. Кроме того, оценке подвергнутся действия родителей и уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия.
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москва, происшествия

Ребенок пять дней провел один в запертой московской квартире

15:18 23.11.2020 (обновлено: 16:11 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В одной из квартир на западе Москвы десятилетний мальчик пять дней просидел один, сообщила журналистам руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.
Ребенка обнаружили в запертой квартире одного из домов по улице Новоорловской 22 ноября. Все это время мать ребенка не появлялась дома, ее сейчас ищут. Мальчик находится в медицинском учреждении.
"В настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает", — сказала Нефедова.
Солнцевской межрайонной прокуратуре поручили провести проверку по данному факту. Представители ведомства оценят исполнение законодательства о несовершеннолетних. Кроме того, оценке подвергнутся действия родителей и уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2020
17 марта, 08:26
В Москве ребенок несколько дней просидел в квартире с умершей матерью
 
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