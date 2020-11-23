https://ria.ru/20201123/ranenie-1585903846.html

В Ростовской области мужчина ранил двоих человек из "травмата"

В Ростовской области мужчина ранил двоих человек из "травмата"

Мужчина ранил из травматического пистолета двоих человек в городе Азове Ростовской области, все трое задержаны, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T14:07

2020-11-23T14:07

2020-11-23T14:07

гумвд

азов

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Мужчина ранил из травматического пистолета двоих человек в городе Азове Ростовской области, все трое задержаны, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.По его словам, возле одного из магазинов в городе Азове произошел конфликт между тремя мужчинам.Местные жители вызвали полицию и скорую помощь. Медики оказали пострадавшим первую помощь, их травмы для жизни не опасны.

https://ria.ru/20201123/volgograd-1585863483.html

https://ria.ru/20201021/strelba-1580797824.html

азов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, азов, ростовская область, происшествия