https://ria.ru/20201123/ranenie-1585903846.html
В Ростовской области мужчина ранил двоих человек из "травмата"
В Ростовской области мужчина ранил двоих человек из "травмата"
Мужчина ранил из травматического пистолета двоих человек в городе Азове Ростовской области, все трое задержаны, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T14:07
2020-11-23T14:07
2020-11-23T14:07
гумвд
азов
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Мужчина ранил из травматического пистолета двоих человек в городе Азове Ростовской области, все трое задержаны, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.По его словам, возле одного из магазинов в городе Азове произошел конфликт между тремя мужчинам.Местные жители вызвали полицию и скорую помощь. Медики оказали пострадавшим первую помощь, их травмы для жизни не опасны.
https://ria.ru/20201123/volgograd-1585863483.html
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гумвд, азов, ростовская область, происшествия