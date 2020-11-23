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В Ростовской области мужчина ранил двоих человек из "травмата"
В Ростовской области мужчина ранил двоих человек из "травмата"
Мужчина ранил из травматического пистолета двоих человек в городе Азове Ростовской области, все трое задержаны, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T14:07
2020-11-23T14:07
гумвд
азов
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Мужчина ранил из травматического пистолета двоих человек в городе Азове Ростовской области, все трое задержаны, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.По его словам, возле одного из магазинов в городе Азове произошел конфликт между тремя мужчинам.Местные жители вызвали полицию и скорую помощь. Медики оказали пострадавшим первую помощь, их травмы для жизни не опасны.
https://ria.ru/20201123/volgograd-1585863483.html
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азов
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гумвд, азов, ростовская область, происшествия

В Ростовской области мужчина ранил двоих человек из "травмата"

14:07 23.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Мужчина ранил из травматического пистолета двоих человек в городе Азове Ростовской области, все трое задержаны, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
По его словам, возле одного из магазинов в городе Азове произошел конфликт между тремя мужчинам.
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"Один из них применил травматический пистолет. В результате двое мужчин получили травмы", - сказал собеседник агентства.
Местные жители вызвали полицию и скорую помощь. Медики оказали пострадавшим первую помощь, их травмы для жизни не опасны.
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