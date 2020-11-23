https://ria.ru/20201123/putin-1585918087.html

Путин примет верительные грамоты у послов иностранных государств

Путин примет верительные грамоты у послов иностранных государств

Президент России Владимир Путин во вторник, 24 ноября, примет верительные грамоты у послов иностранных государств, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T15:08

2020-11-23T15:08

2020-11-23T15:08

владимир путин

политика

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник, 24 ноября, примет верительные грамоты у послов иностранных государств, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать четвертого ноября президент РФ примет верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201120/putin-1585507890.html

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владимир путин, политика