https://ria.ru/20201123/putin-1585918087.html
Путин примет верительные грамоты у послов иностранных государств
Путин примет верительные грамоты у послов иностранных государств
Президент России Владимир Путин во вторник, 24 ноября, примет верительные грамоты у послов иностранных государств, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T15:08
2020-11-23T15:08
2020-11-23T15:08
владимир путин
политика
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник, 24 ноября, примет верительные грамоты у послов иностранных государств, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать четвертого ноября президент РФ примет верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201120/putin-1585507890.html
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владимир путин, политика