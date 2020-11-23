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В Якутии человек погиб при пожаре в многоквартирном доме
В Якутии человек погиб при пожаре в многоквартирном доме
Прокуратура Якутии начала проверку после пожара в многоквартирном доме в селе Бердигестях, где, предварительно, погиб один человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T04:43
2020-11-23T04:43
республика саха (якутия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 23 ноя – РИА Новости. Прокуратура Якутии начала проверку после пожара в многоквартирном доме в селе Бердигестях, где, предварительно, погиб один человек, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Отмечается, что пожар произошел в 11-квартирном жилом доме на ул. Советская села Бердигестях Горного района.По данным ГУ МЧС России по Якутии, жильцов эвакуировали во временный пункт, развернутый в спортзале культурно-спортивного центра им. А.И. Парфёнова. На тушении пожара были задействованы 13 человек личного состава и четыре единицы техники республиканской пожарной охраны.
https://ria.ru/20201122/pozhar-1585792797.html
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республика саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), якутск, происшествия

В Якутии человек погиб при пожаре в многоквартирном доме

04:43 23.11.2020
 
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по ЯкутииПожар в многоквартирном доме в селе Бердигестях, где погиб человек
Пожар в многоквартирном доме в селе Бердигестях, где погиб человек - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Якутии
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ЯКУТСК, 23 ноя – РИА Новости. Прокуратура Якутии начала проверку после пожара в многоквартирном доме в селе Бердигестях, где, предварительно, погиб один человек, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Отмечается, что пожар произошел в 11-квартирном жилом доме на ул. Советская села Бердигестях Горного района.
"Прокуратура республики организовала проверку по факту пожара… дом уничтожен огнем полностью, предварительно, погиб один человек. Причины пожара устанавливается", - рассказали в пресс-службе.
По данным ГУ МЧС России по Якутии, жильцов эвакуировали во временный пункт, развернутый в спортзале культурно-спортивного центра им. А.И. Парфёнова. На тушении пожара были задействованы 13 человек личного состава и четыре единицы техники республиканской пожарной охраны.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
Вчера, 16:59
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Республика Саха (Якутия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЯкутскПроисшествия
 
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