https://ria.ru/20201123/pozhar-1585836077.html

В Якутии человек погиб при пожаре в многоквартирном доме

В Якутии человек погиб при пожаре в многоквартирном доме

Прокуратура Якутии начала проверку после пожара в многоквартирном доме в селе Бердигестях, где, предварительно, погиб один человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T04:43

2020-11-23T04:43

2020-11-23T04:43

республика саха (якутия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

якутск

происшествия

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ЯКУТСК, 23 ноя – РИА Новости. Прокуратура Якутии начала проверку после пожара в многоквартирном доме в селе Бердигестях, где, предварительно, погиб один человек, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Отмечается, что пожар произошел в 11-квартирном жилом доме на ул. Советская села Бердигестях Горного района.По данным ГУ МЧС России по Якутии, жильцов эвакуировали во временный пункт, развернутый в спортзале культурно-спортивного центра им. А.И. Парфёнова. На тушении пожара были задействованы 13 человек личного состава и четыре единицы техники республиканской пожарной охраны.

https://ria.ru/20201122/pozhar-1585792797.html

республика саха (якутия)

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), якутск, происшествия