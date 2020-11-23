https://ria.ru/20201123/poshlina-1585866591.html
Российские производители попросили вернуть экспортную пошлину на зерно
Российские производители попросили вернуть экспортную пошлину на зерно
Крупнейшие ассоциации АПК и пищевой промышленности обратились в правительство РФ с просьбой рассмотреть возможность введения ненулевой таможенной пошлины при... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T11:20
2020-11-23T11:20
2020-11-23T11:20
национальный союз птицеводов
россия
виктория абрамченко
михаил мишустин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
сергей юшин
экономика
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Крупнейшие ассоциации АПК и пищевой промышленности обратились в правительство РФ с просьбой рассмотреть возможность введения ненулевой таможенной пошлины при экспорте зерновых, говорится в обращении ассоциаций в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина и вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. Документ есть в распоряжении РИА НовостиОтраслевые ассоциации указывают, что основные зерновые культуры, в частности пшеница, в 2020 году подорожали на мировом и внутреннем рынке на 30-50%, следствием чего стал существенный рост себестоимости производства продукции мукомольной, хлебопекарной, кондитерской отраслей, в птицеводстве и животноводстве, происходящий на фоне снижения среднегодовых оптовых цен в отдельных отраслях АПК. В результате многие предприятия балансируют между ростом себестоимости и невозможностью повышения отпускных цен на продукцию, а сохранение текущей тенденции может привести к ухудшению их финансово-экономических показателей и даже банкротству, говорится в документе.По мнению авторов, количественные ограничения в виде квоты на экспорт лишь ограничат рост внутренних цен на основные зерновые культуры или приведут к их дальнейшему росту, так как экспортеры будут стремиться вывезти как можно больше зерна в расчетный период."В то же время, для пищевой промышленности и животноводства наиболее острой необходимостью является не столько стабилизация цен на основные зерновые культуры, а их снижение до оптимальных уровней, которые позволили бы сохранить финансово-экономическую устойчивость как растениеводческих предприятий, так и зависимых отраслей АПК и перерабатывающей промышленности, а также баланс интересов между производителями, торговыми организациями и потребителями", - говорится в обращении.Правительство РФ с 1 апреля по 30 июня 2020 года вводило квоту на экспорт ряда зерновых культур из России. Объем квоты составлял 7 миллионов тонн. На прошлой неделе Минсельхоз РФ опубликовал проект постановления правительства, предложив ввести новую квоту на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы - с 15 февраля по 30 июня 2021 года. Объем новой квоты может составить 15 миллионов тоннВ списке подписавших письмо - Ассоциация производителей муки "Русская мука", Национальный союз хлебопечения, Национальный союз свиноводов, Национальный союз птицеводов, Ассоциация предприятий кондитерской промышленности, Национальная мясная ассоциация."Важно понимать, что предложение ввести экспортную пошлину - это не в дополнение к квоте, а мера вместо квоты. Нам кажется, что квота в складывающихся условиях будет не такой эффективной, как введение пошлины. Введение квоты поможет в лучшем случае лишь стабилизировать внутренние цены весной 2021 года, хотя и этого может не произойти, но, если целью регулирования является некоторое снижение цен, нужны инструменты, которые позволят достигнуть именно этой цели. Я имею в виду плавающую экспортную пошлину", - сказал РИА Новости руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
https://ria.ru/20200930/urozhay-1577990831.html
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национальный союз птицеводов, россия, виктория абрамченко, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), сергей юшин, экономика
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Крупнейшие ассоциации АПК и пищевой промышленности обратились в правительство РФ с просьбой рассмотреть возможность введения ненулевой таможенной пошлины при экспорте зерновых, говорится в обращении ассоциаций в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина
и вице-премьера РФ Виктории Абрамченко
. Документ есть в распоряжении РИА Новости
"Просим Вас дать поручение рассмотреть возможность введения таможенной пошлины при экспорте зерновых, исходя из опыта предыдущих лет", - говорится в документе. Власти РФ для стабилизации ситуации на внутреннем рынке зерна в феврале 2015 года ввели экспортную пошлину на пшеницу. В сентябре 2016 года она была обнулена. Нулевая ставка пошлины на пшеницу действовала до 1 июля 2019 года, в июле правительство РФ продлило действие нулевой ставки экспортной пошлины на пшеницу еще на два года, до 1 июля 2021 года.
Отраслевые ассоциации указывают, что основные зерновые культуры, в частности пшеница, в 2020 году подорожали на мировом и внутреннем рынке на 30-50%, следствием чего стал существенный рост себестоимости производства продукции мукомольной, хлебопекарной, кондитерской отраслей, в птицеводстве и животноводстве, происходящий на фоне снижения среднегодовых оптовых цен в отдельных отраслях АПК. В результате многие предприятия балансируют между ростом себестоимости и невозможностью повышения отпускных цен на продукцию, а сохранение текущей тенденции может привести к ухудшению их финансово-экономических показателей и даже банкротству, говорится в документе.
По мнению авторов, количественные ограничения в виде квоты на экспорт лишь ограничат рост внутренних цен на основные зерновые культуры или приведут к их дальнейшему росту, так как экспортеры будут стремиться вывезти как можно больше зерна в расчетный период.
"В то же время, для пищевой промышленности и животноводства наиболее острой необходимостью является не столько стабилизация цен на основные зерновые культуры, а их снижение до оптимальных уровней, которые позволили бы сохранить финансово-экономическую устойчивость как растениеводческих предприятий, так и зависимых отраслей АПК и перерабатывающей промышленности, а также баланс интересов между производителями, торговыми организациями и потребителями", - говорится в обращении.
Правительство РФ с 1 апреля по 30 июня 2020 года вводило квоту на экспорт ряда зерновых культур из России. Объем квоты составлял 7 миллионов тонн. На прошлой неделе Минсельхоз
РФ опубликовал проект постановления правительства, предложив ввести новую квоту на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы - с 15 февраля по 30 июня 2021 года. Объем новой квоты может составить 15 миллионов тонн
В списке подписавших письмо - Ассоциация производителей муки "Русская мука", Национальный союз хлебопечения, Национальный союз свиноводов, Национальный союз птицеводов
, Ассоциация предприятий кондитерской промышленности, Национальная мясная ассоциация.
"Важно понимать, что предложение ввести экспортную пошлину - это не в дополнение к квоте, а мера вместо квоты. Нам кажется, что квота в складывающихся условиях будет не такой эффективной, как введение пошлины. Введение квоты поможет в лучшем случае лишь стабилизировать внутренние цены весной 2021 года, хотя и этого может не произойти, но, если целью регулирования является некоторое снижение цен, нужны инструменты, которые позволят достигнуть именно этой цели. Я имею в виду плавающую экспортную пошлину", - сказал РИА Новости руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин
.