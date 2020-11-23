https://ria.ru/20201123/poshlina-1585866591.html

Российские производители попросили вернуть экспортную пошлину на зерно

Российские производители попросили вернуть экспортную пошлину на зерно

Крупнейшие ассоциации АПК и пищевой промышленности обратились в правительство РФ с просьбой рассмотреть возможность введения ненулевой таможенной пошлины при... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T11:20

2020-11-23T11:20

2020-11-23T11:20

национальный союз птицеводов

россия

виктория абрамченко

михаил мишустин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

сергей юшин

экономика

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Крупнейшие ассоциации АПК и пищевой промышленности обратились в правительство РФ с просьбой рассмотреть возможность введения ненулевой таможенной пошлины при экспорте зерновых, говорится в обращении ассоциаций в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина и вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. Документ есть в распоряжении РИА НовостиОтраслевые ассоциации указывают, что основные зерновые культуры, в частности пшеница, в 2020 году подорожали на мировом и внутреннем рынке на 30-50%, следствием чего стал существенный рост себестоимости производства продукции мукомольной, хлебопекарной, кондитерской отраслей, в птицеводстве и животноводстве, происходящий на фоне снижения среднегодовых оптовых цен в отдельных отраслях АПК. В результате многие предприятия балансируют между ростом себестоимости и невозможностью повышения отпускных цен на продукцию, а сохранение текущей тенденции может привести к ухудшению их финансово-экономических показателей и даже банкротству, говорится в документе.По мнению авторов, количественные ограничения в виде квоты на экспорт лишь ограничат рост внутренних цен на основные зерновые культуры или приведут к их дальнейшему росту, так как экспортеры будут стремиться вывезти как можно больше зерна в расчетный период."В то же время, для пищевой промышленности и животноводства наиболее острой необходимостью является не столько стабилизация цен на основные зерновые культуры, а их снижение до оптимальных уровней, которые позволили бы сохранить финансово-экономическую устойчивость как растениеводческих предприятий, так и зависимых отраслей АПК и перерабатывающей промышленности, а также баланс интересов между производителями, торговыми организациями и потребителями", - говорится в обращении.Правительство РФ с 1 апреля по 30 июня 2020 года вводило квоту на экспорт ряда зерновых культур из России. Объем квоты составлял 7 миллионов тонн. На прошлой неделе Минсельхоз РФ опубликовал проект постановления правительства, предложив ввести новую квоту на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы - с 15 февраля по 30 июня 2021 года. Объем новой квоты может составить 15 миллионов тоннВ списке подписавших письмо - Ассоциация производителей муки "Русская мука", Национальный союз хлебопечения, Национальный союз свиноводов, Национальный союз птицеводов, Ассоциация предприятий кондитерской промышленности, Национальная мясная ассоциация."Важно понимать, что предложение ввести экспортную пошлину - это не в дополнение к квоте, а мера вместо квоты. Нам кажется, что квота в складывающихся условиях будет не такой эффективной, как введение пошлины. Введение квоты поможет в лучшем случае лишь стабилизировать внутренние цены весной 2021 года, хотя и этого может не произойти, но, если целью регулирования является некоторое снижение цен, нужны инструменты, которые позволят достигнуть именно этой цели. Я имею в виду плавающую экспортную пошлину", - сказал РИА Новости руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

https://ria.ru/20200930/urozhay-1577990831.html

https://ria.ru/20200824/alkogol-1576245643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальный союз птицеводов, россия, виктория абрамченко, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), сергей юшин, экономика