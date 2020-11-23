Мурашко назвал регионы, где необходимо улучшить работу с больными COVID
16:35 23.11.2020 (обновлено: 17:11 23.11.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В пяти регионах России работа с пациентами, которые лечатся от коронавируса амбулаторно, требует совершенствования, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Амбулаторное ведение пациентов - это тот блок, который нам позволяет сохранять плановую и экстренную помощь в стационарных условиях неинфекционным пациентам. По-разному пользуются регионы. В пяти регионах мы видим, что работа на амбулаторном этапе требует совершенствования, поэтому туда направляются именно бригады специалистов федерального уровня", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По его словам, на прошлой неделе такие специалисты работали в Пермском крае, на Алтае, в Новосибирской, Амурской, Иркутской, Кемеровской областях, Крыму.
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