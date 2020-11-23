https://ria.ru/20201123/patsienty-1585938034.html

Мурашко назвал регионы, где необходимо улучшить работу с больными COVID

Мурашко назвал регионы, где необходимо улучшить работу с больными COVID

В пяти регионах России работа с пациентами, которые лечатся от коронавируса амбулаторно, требует совершенствования, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:35

2020-11-23T16:35

2020-11-23T17:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В пяти регионах России работа с пациентами, которые лечатся от коронавируса амбулаторно, требует совершенствования, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.По его словам, на прошлой неделе такие специалисты работали в Пермском крае, на Алтае, в Новосибирской, Амурской, Иркутской, Кемеровской областях, Крыму.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество