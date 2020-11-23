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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201123/pashinyan-1585962494.html
Пашинян встретится с родителями пропавших без вести военных
Пашинян встретится с родителями пропавших без вести военных
Премьер-министр Армении встретится в понедельник с родителями пропавших без вести в Нагорном Карабахе военнослужащих, сообщил журналистам помощник главы... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T18:03
2020-11-23T18:03
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении встретится в понедельник с родителями пропавших без вести в Нагорном Карабахе военнослужащих, сообщил журналистам помощник главы правительства Наири Саркисян."Премьер-министр примет сегодня в 19.30 (18.30 мск) 25 родителей пропавших без вести военнослужащих. Больше не позволяют условия зала заседания правительства, так как из-за коронавируса нужно соблюдать социальную дистанцию", - сказал Саркисян. По его словам, встречи будут носить регулярный характер.Ранее он сообщил, что Пашинян принял решение создать во главе с вице-премьером межведомственную комиссию по вопросам без вести пропавших.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201123/golodovka-1585869033.html
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никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Пашинян встретится с родителями пропавших без вести военных

18:03 23.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Армении / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване с министром обороны РФ Сергеем Шойгу
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване с министром обороны РФ Сергеем Шойгу - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Армении
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Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении встретится в понедельник с родителями пропавших без вести в Нагорном Карабахе военнослужащих, сообщил журналистам помощник главы правительства Наири Саркисян.
"Премьер-министр примет сегодня в 19.30 (18.30 мск) 25 родителей пропавших без вести военнослужащих. Больше не позволяют условия зала заседания правительства, так как из-за коронавируса нужно соблюдать социальную дистанцию", - сказал Саркисян. По его словам, встречи будут носить регулярный характер.
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Армянский политик объявил голодовку, требуя отставки Пашиняна
Ранее он сообщил, что Пашинян принял решение создать во главе с вице-премьером межведомственную комиссию по вопросам без вести пропавших.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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