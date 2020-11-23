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Путин утвердил отсрочку призыва опекунов несовершеннолетних родственников

Путин утвердил отсрочку призыва опекунов несовершеннолетних родственников

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки от призыва гражданам, являющимися опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T13:36

2020-11-23T13:36

2020-11-23T13:36

владимир путин

общество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки от призыва гражданам, являющимися опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.Изменения вносятся в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации".В настоящее время соответствующая норма распространена на граждан, имеющих детей до 16 лет. Законом расширяется ее действие на тех, кто имеет на иждивении и воспитывает без матери одного и более ребенка в возрасте до 16 лет.Как ранее пояснил журналистам глава комитета Владимир Шаманов, нововведением предусмотрена отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры.

https://ria.ru/20200826/posobiya-1576346627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество