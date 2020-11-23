Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201123/opekuny-1585898979.html
Путин утвердил отсрочку призыва опекунов несовершеннолетних родственников
Путин утвердил отсрочку призыва опекунов несовершеннолетних родственников
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки от призыва гражданам, являющимися опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T13:36
2020-11-23T13:36
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582663765_0:0:3049:1716_1400x0_80_0_0_e6efaed337c4506cf27f3fa11364b0b0.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки от призыва гражданам, являющимися опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.Изменения вносятся в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации".В настоящее время соответствующая норма распространена на граждан, имеющих детей до 16 лет. Законом расширяется ее действие на тех, кто имеет на иждивении и воспитывает без матери одного и более ребенка в возрасте до 16 лет.Как ранее пояснил журналистам глава комитета Владимир Шаманов, нововведением предусмотрена отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры.
https://ria.ru/20200826/posobiya-1576346627.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582663765_44:0:2773:2047_1400x0_80_0_0_04a8dcf9eda106042324bd91e0f75378.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, общество

Путин утвердил отсрочку призыва опекунов несовершеннолетних родственников

13:36 23.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса "Большая перемена"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса Большая перемена - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки от призыва гражданам, являющимися опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Изменения вносятся в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации".
В настоящее время соответствующая норма распространена на граждан, имеющих детей до 16 лет. Законом расширяется ее действие на тех, кто имеет на иждивении и воспитывает без матери одного и более ребенка в возрасте до 16 лет.
Как ранее пояснил журналистам глава комитета Владимир Шаманов, нововведением предусмотрена отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры.
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 17:48
В России упростят оформление пособий и льгот для опекунов
 
Владимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:52Нарушивший границу американский эсминец ушел в нейтральные воды
09:47РБК: самарских налоговиков заподозрили в создании ОПГ по уходу от НДС
09:47В крови сбитого в Башкирии девятилетнего ребенка нашли алкоголь
09:42Алиев заявил, что Баку планировал военную операцию в Агдаме
09:36Американский эсминец нарушил российскую границу
09:36Власти Башкирии сообщили о ЧП на оборонном заводе в Стерлитамаке
09:32Названо неожиданное негативное последствие отказа от мяса
09:31Индия испытала наземную версию ракеты "Брамос"
09:28В Госдуму внесли законопроект об обеспечении устойчивого Рунета
09:26Рогозин сообщил о бракованной детали в ракете "Союз" на космодроме Куру
09:24В Китае из-за коронавируса отменили несколько сотен авиарейсов
09:22Владелец ТЭЦ-3 в Норильске готов к мировой с Росприроднадзором
09:16"Лукойл" спрогнозировал худший сценарий цен на нефть
09:15Турбизнес Индии просит сообщить об открытии страны для зарубежных гостей
09:13В Бразилии произошли столкновения протестующих и полиции
09:10МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС
09:03В Москве 5601 пациент вылечился от коронавируса за сутки
09:02В Норильске подготовят план восстановления среды в месте разлива топлива
08:59В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:59Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России
Лента новостейМолния