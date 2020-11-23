https://ria.ru/20201123/ofitsery-1585908644.html

Эксперт оценил проект о назначении гражданских лиц офицерами

Эксперт оценил проект о назначении гражданских лиц офицерами

Внесенный в Госдуму законопроект, наделяющий президента полномочиями назначать гражданских чиновников на высшие офицерские должности, призван на законодательном РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T14:27

2020-11-23T14:27

2020-11-23T14:27

виктор мураховский

госдума рф

политика

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Внесенный в Госдуму законопроект, наделяющий президента полномочиями назначать гражданских чиновников на высшие офицерские должности, призван на законодательном уровне закрепить давно существующую в России практику, заявил РИА Новости в понедельник член экспертного совета при коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить полномочия президента РФ по назначению россиян, не являющихся военнослужащими, на должности высших офицеров и их освобождению от должностей.Собеседник агентства подчеркнул, что новый законопроект призван адаптировать законодательную базу к уже существующим реалиям. Мураховский заострил внимание на том, что в проекте специально оговаривается: занимающие высшие офицерские должности гражданские чиновники не получают прав военнослужащих - за ними остаются звания, которые они получили на государственной гражданской службе.

https://realty.ria.ru/20201119/rosgvardiya-1585383350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор мураховский, госдума рф, политика