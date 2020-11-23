Эксперт оценил проект о назначении гражданских лиц офицерами
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВиктор Мураховский в студии радио Sputnik на IV Международном военно-техническом форуме "Армия-2018"
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Внесенный в Госдуму законопроект, наделяющий президента полномочиями назначать гражданских чиновников на высшие офицерские должности, призван на законодательном уровне закрепить давно существующую в России практику, заявил РИА Новости в понедельник член экспертного совета при коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.
Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить полномочия президента РФ по назначению россиян, не являющихся военнослужащими, на должности высших офицеров и их освобождению от должностей.
"Данный законопроект призван разрешить правовую коллизию – по факту президент иногда назначает гражданских лиц на высшие военные должности, например, Службу внешней разведки возглавляет гражданский чиновник (Сергей Нарышкин – ред.), первый заместитель министра обороны (Руслан – ред.) Цаликов и замминистра (Тимур –ред) Иванов – тоже гражданские. Новый закон упорядочивает формулировки", - сказал эксперт.
Собеседник агентства подчеркнул, что новый законопроект призван адаптировать законодательную базу к уже существующим реалиям. Мураховский заострил внимание на том, что в проекте специально оговаривается: занимающие высшие офицерские должности гражданские чиновники не получают прав военнослужащих - за ними остаются звания, которые они получили на государственной гражданской службе.