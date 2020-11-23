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В парках Москвы появятся креативные "обращения" к людям от лица птиц
В парках Москвы появятся креативные "обращения" к людям от лица птиц
Птицы "попросят" москвичей забрать с собой продукты, которыми их нельзя подкармливать - такие "обращения" можно будет найти на информационных стендах в... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T18:44
2020-11-23T18:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Птицы "попросят" москвичей забрать с собой продукты, которыми их нельзя подкармливать - такие "обращения" можно будет найти на информационных стендах в лесопарках, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в понедельник."На природных территориях Москвы в рамках природоохранной эколого-просветительской акции "Птица-синица" стартует арт-проект "Арт - в парк". Он организован Мосприродой в поддержку пернатых. В природных парках будут развешаны необычные объявления. Они появятся 1 декабря в Серебряном бору, в лесопарках "Измайловский", "Терлецкий", "Кусково", в природно-исторических парках "Косинский", "Покровское-Стрешнево", "Москворецкий" и "Царицыно", на природных территориях "Битцевский лес", "Тропарево" и "Теплый Стан", в комплексных заказниках "Зеленоградский", "Алтуфьевский" и ландшафтном заказнике "Лианозовский", - говорится в сообщении.Отмечается, что на информационных досках и стендах можно будет найти яркие и забавные "обращения" от зимующих птиц."Креативные объявления будут постепенно меняться, но одно останется неизменным – природная тематика и интерактивная направленность, поскольку каждый сможет забрать себе отрывную часть на память", - уточняется в материале.Как следует из объявлений, в Москве зимой можно встретить сойку, снегиря, утку, воробья, синицу и дятла. Конфеты, чипсы, фастфуд и испорченные продукты птицы "просят" забрать с собой, а угостить их можно несолеными семечками, орехами, ягодами и злаками."Картинки на информационных стендах расскажут о том, какой корм для птиц - вкусное и полезное лакомство, а какой для них опасен и может навредить. Корм, который категорически не подходит птицам, необходимо аккуратно оторвать, оставив лишь правильные варианты", — дополняется в сообщении.
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мосприрода, москва

В парках Москвы появятся креативные "обращения" к людям от лица птиц

18:44 23.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкСойка в городском парке "Беличий остров" после ночного снегопада в Петрозаводске
Сойка в городском парке Беличий остров после ночного снегопада в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Птицы "попросят" москвичей забрать с собой продукты, которыми их нельзя подкармливать - такие "обращения" можно будет найти на информационных стендах в лесопарках, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в понедельник.
"На природных территориях Москвы в рамках природоохранной эколого-просветительской акции "Птица-синица" стартует арт-проект "Арт - в парк". Он организован Мосприродой в поддержку пернатых. В природных парках будут развешаны необычные объявления. Они появятся 1 декабря в Серебряном бору, в лесопарках "Измайловский", "Терлецкий", "Кусково", в природно-исторических парках "Косинский", "Покровское-Стрешнево", "Москворецкий" и "Царицыно", на природных территориях "Битцевский лес", "Тропарево" и "Теплый Стан", в комплексных заказниках "Зеленоградский", "Алтуфьевский" и ландшафтном заказнике "Лианозовский", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на информационных досках и стендах можно будет найти яркие и забавные "обращения" от зимующих птиц.
"Креативные объявления будут постепенно меняться, но одно останется неизменным – природная тематика и интерактивная направленность, поскольку каждый сможет забрать себе отрывную часть на память", - уточняется в материале.
Синица в парке Серебряный бор в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 14:50Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Экологи "Мосприроды" рассказали, как подкармливать птиц зимой
Как следует из объявлений, в Москве зимой можно встретить сойку, снегиря, утку, воробья, синицу и дятла. Конфеты, чипсы, фастфуд и испорченные продукты птицы "просят" забрать с собой, а угостить их можно несолеными семечками, орехами, ягодами и злаками.
"Картинки на информационных стендах расскажут о том, какой корм для птиц - вкусное и полезное лакомство, а какой для них опасен и может навредить. Корм, который категорически не подходит птицам, необходимо аккуратно оторвать, оставив лишь правильные варианты", — дополняется в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаМосква
 
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