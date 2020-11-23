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В парках Москвы появятся креативные "обращения" к людям от лица птиц

В парках Москвы появятся креативные "обращения" к людям от лица птиц

Птицы "попросят" москвичей забрать с собой продукты, которыми их нельзя подкармливать - такие "обращения" можно будет найти на информационных стендах в... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T18:44

2020-11-23T18:44

2020-11-23T18:44

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мосприрода

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Птицы "попросят" москвичей забрать с собой продукты, которыми их нельзя подкармливать - такие "обращения" можно будет найти на информационных стендах в лесопарках, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в понедельник."На природных территориях Москвы в рамках природоохранной эколого-просветительской акции "Птица-синица" стартует арт-проект "Арт - в парк". Он организован Мосприродой в поддержку пернатых. В природных парках будут развешаны необычные объявления. Они появятся 1 декабря в Серебряном бору, в лесопарках "Измайловский", "Терлецкий", "Кусково", в природно-исторических парках "Косинский", "Покровское-Стрешнево", "Москворецкий" и "Царицыно", на природных территориях "Битцевский лес", "Тропарево" и "Теплый Стан", в комплексных заказниках "Зеленоградский", "Алтуфьевский" и ландшафтном заказнике "Лианозовский", - говорится в сообщении.Отмечается, что на информационных досках и стендах можно будет найти яркие и забавные "обращения" от зимующих птиц."Креативные объявления будут постепенно меняться, но одно останется неизменным – природная тематика и интерактивная направленность, поскольку каждый сможет забрать себе отрывную часть на память", - уточняется в материале.Как следует из объявлений, в Москве зимой можно встретить сойку, снегиря, утку, воробья, синицу и дятла. Конфеты, чипсы, фастфуд и испорченные продукты птицы "просят" забрать с собой, а угостить их можно несолеными семечками, орехами, ягодами и злаками."Картинки на информационных стендах расскажут о том, какой корм для птиц - вкусное и полезное лакомство, а какой для них опасен и может навредить. Корм, который категорически не подходит птицам, необходимо аккуратно оторвать, оставив лишь правильные варианты", — дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20201117/ptitsy-1585359289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, москва