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Участники вебинара в Нью-Дели обсудили значение Нюрнбергского трибунала
Участники вебинара в Нью-Дели обсудили значение Нюрнбергского трибунала
Историческое значение Нюрнбергского трибунала и его роль в развитии современной системы международного уголовного правосудия обсудили участники прошедшего в... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:20
2020-11-23T16:20
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 ноя – РИА Новости. Историческое значение Нюрнбергского трибунала и его роль в развитии современной системы международного уголовного правосудия обсудили участники прошедшего в Нью-Дели вебинара "75-летие Нюрнбергского процесса".В мероприятии, организованном Российским центром науки и культуры в Нью-Дели, приняли участие индийские политики и журналисты и представители российского посольства.Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.Нюрнбергский трибунал, подведя правовыми средствами итоги Второй мировой войны, создал предпосылки для формирования основ современного мирового правопорядка, прежде всего в таких сферах, как защита прав человека и международное гуманитарное право.Советник-посланник посольства России в Индии Роман Бабушкин отметил, что уроки Нюрнберга актуальны и сегодня."Мы обращаемся к ним и понимаем их важность для защиты правды об исторической памяти для создания обоснованных и убедительных аргументов против преднамеренных искажений и фальсификации событий Второй мировой войны, особенно от бесстыдных и лживых попыток реабилитировать и даже прославить нацистских преступников и их сторонников", - сказал он.Бабушкин добавил, что именно международное сообщество обязано охранять решения Нюрнбергского трибунала, поскольку именно они породили принципы, заложившие ценности послевоенного миропорядка и нормы международного права.Он отметил, что высокую оценку получила поддержка Индией предложенной Россией ежегодной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН против прославления нацизма, неонацизма и других современных форм расизма."Примечательно, что ключевым фактором успеха Нюрнбергского процесса было то, что все союзники по антигитлеровской коалиции были единомышленниками. А если взять нынешние глобальные вызовы, в том числе и COVID-19, то будет совершенно очевидно, что только совместные и коллективные усилия могут гарантировать, что мы найдем положительный ответ", - отметил дипломат.
https://ria.ru/20201123/naryshkin-1585852688.html
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нью-дели, германия, нюрнберг, оон, в мире

Участники вебинара в Нью-Дели обсудили значение Нюрнбергского трибунала

16:20 23.11.2020
 
© РИА Новости / Виктор Кинеловский / Перейти в фотобанкОдно из заседаний Международного военного трибунала
Одно из заседаний Международного военного трибунала - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Виктор Кинеловский
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 ноя – РИА Новости. Историческое значение Нюрнбергского трибунала и его роль в развитии современной системы международного уголовного правосудия обсудили участники прошедшего в Нью-Дели вебинара "75-летие Нюрнбергского процесса".
В мероприятии, организованном Российским центром науки и культуры в Нью-Дели, приняли участие индийские политики и журналисты и представители российского посольства.
Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.
Нюрнбергский трибунал, подведя правовыми средствами итоги Второй мировой войны, создал предпосылки для формирования основ современного мирового правопорядка, прежде всего в таких сферах, как защита прав человека и международное гуманитарное право.
Директор СВР Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
Вчера, 10:02
Нарышкин отметил важность изучения в школе темы Нюрнбергского процесса
Советник-посланник посольства России в Индии Роман Бабушкин отметил, что уроки Нюрнберга актуальны и сегодня.
"Мы обращаемся к ним и понимаем их важность для защиты правды об исторической памяти для создания обоснованных и убедительных аргументов против преднамеренных искажений и фальсификации событий Второй мировой войны, особенно от бесстыдных и лживых попыток реабилитировать и даже прославить нацистских преступников и их сторонников", - сказал он.
Бабушкин добавил, что именно международное сообщество обязано охранять решения Нюрнбергского трибунала, поскольку именно они породили принципы, заложившие ценности послевоенного миропорядка и нормы международного права.
Он отметил, что высокую оценку получила поддержка Индией предложенной Россией ежегодной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН против прославления нацизма, неонацизма и других современных форм расизма.
"Примечательно, что ключевым фактором успеха Нюрнбергского процесса было то, что все союзники по антигитлеровской коалиции были единомышленниками. А если взять нынешние глобальные вызовы, в том числе и COVID-19, то будет совершенно очевидно, что только совместные и коллективные усилия могут гарантировать, что мы найдем положительный ответ", - отметил дипломат.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 15:21
Лавров назвал Нюрнбергский процесс образцом международного правосудия
 
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