https://ria.ru/20201123/nyurnberg-1585932330.html

Участники вебинара в Нью-Дели обсудили значение Нюрнбергского трибунала

Участники вебинара в Нью-Дели обсудили значение Нюрнбергского трибунала

Историческое значение Нюрнбергского трибунала и его роль в развитии современной системы международного уголовного правосудия обсудили участники прошедшего в... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:20

2020-11-23T16:20

2020-11-23T16:20

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 ноя – РИА Новости. Историческое значение Нюрнбергского трибунала и его роль в развитии современной системы международного уголовного правосудия обсудили участники прошедшего в Нью-Дели вебинара "75-летие Нюрнбергского процесса".В мероприятии, организованном Российским центром науки и культуры в Нью-Дели, приняли участие индийские политики и журналисты и представители российского посольства.Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.Нюрнбергский трибунал, подведя правовыми средствами итоги Второй мировой войны, создал предпосылки для формирования основ современного мирового правопорядка, прежде всего в таких сферах, как защита прав человека и международное гуманитарное право.Советник-посланник посольства России в Индии Роман Бабушкин отметил, что уроки Нюрнберга актуальны и сегодня."Мы обращаемся к ним и понимаем их важность для защиты правды об исторической памяти для создания обоснованных и убедительных аргументов против преднамеренных искажений и фальсификации событий Второй мировой войны, особенно от бесстыдных и лживых попыток реабилитировать и даже прославить нацистских преступников и их сторонников", - сказал он.Бабушкин добавил, что именно международное сообщество обязано охранять решения Нюрнбергского трибунала, поскольку именно они породили принципы, заложившие ценности послевоенного миропорядка и нормы международного права.Он отметил, что высокую оценку получила поддержка Индией предложенной Россией ежегодной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН против прославления нацизма, неонацизма и других современных форм расизма."Примечательно, что ключевым фактором успеха Нюрнбергского процесса было то, что все союзники по антигитлеровской коалиции были единомышленниками. А если взять нынешние глобальные вызовы, в том числе и COVID-19, то будет совершенно очевидно, что только совместные и коллективные усилия могут гарантировать, что мы найдем положительный ответ", - отметил дипломат.

https://ria.ru/20201123/naryshkin-1585852688.html

https://ria.ru/20201120/lavrov-1585536894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нью-дели, германия, нюрнберг, оон, в мире