Жителя Рязани оштрафовали по делу о реабилитации нацизма в соцсетях
ВОРОНЕЖ, 23 ноя - РИА Новости. Рязанский областной суд прекратил уголовное дело в отношении местного жителя, разместившего в соцсети видеоролики, отрицающие преступления нацистов, оштрафовав признавшего вину фигуранта, говорится в сообщении суда.
Как ранее информировало следствие, подсудимый с января по февраль 2019 года с домашнего компьютера разместил на своей странице в одной из соцсетей видеоролики, "выражающие отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников и содержащие одобрение преступлений, также установленных данным приговором". В отношении 47-летнего мужчины было возбуждено дело о реабилитации нацизма.
"Рязанский областной суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Валерия Панюшкина, гражданина РФ, 1973 года рождения", - говорится в сообщении.
Как отмечает суд, в ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину и активно содействовал в раскрытии преступления. Дело рассматривалось судом в особом порядке.
"Преступление, в котором обвинялся Панюшкин, относится к категории небольшой тяжести, вину свою он признал полностью, чистосердечно раскаялся в содеянном, принес извинения за свои противоправные действия, загладил вред, причиненный обществу, путем оказания благотворительной материальной помощи ГБУ Рязанской области Рязанский дом ребенка", - информирует суд.
По данным суда, ранее Панюшкин к уголовной ответственности не привлекался, положительно характеризуется по месту работы и жительства.
"С учетом этого... судом принято решение о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа и конфискацией имущества", - говорится в сообщении. Сумма штрафа не называется, по данной статье он мог составить до 300 тысяч рублей.