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Жителя Рязани оштрафовали по делу о реабилитации нацизма в соцсетях
Жителя Рязани оштрафовали по делу о реабилитации нацизма в соцсетях
Рязанский областной суд прекратил уголовное дело в отношении местного жителя, разместившего в соцсети видеоролики, отрицающие преступления нацистов, оштрафовав... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T12:56
2020-11-23T12:56
рязанский областной суд
рязанская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 23 ноя - РИА Новости. Рязанский областной суд прекратил уголовное дело в отношении местного жителя, разместившего в соцсети видеоролики, отрицающие преступления нацистов, оштрафовав признавшего вину фигуранта, говорится в сообщении суда.Как ранее информировало следствие, подсудимый с января по февраль 2019 года с домашнего компьютера разместил на своей странице в одной из соцсетей видеоролики, "выражающие отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников и содержащие одобрение преступлений, также установленных данным приговором". В отношении 47-летнего мужчины было возбуждено дело о реабилитации нацизма.Как отмечает суд, в ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину и активно содействовал в раскрытии преступления. Дело рассматривалось судом в особом порядке."Преступление, в котором обвинялся Панюшкин, относится к категории небольшой тяжести, вину свою он признал полностью, чистосердечно раскаялся в содеянном, принес извинения за свои противоправные действия, загладил вред, причиненный обществу, путем оказания благотворительной материальной помощи ГБУ Рязанской области Рязанский дом ребенка", - информирует суд.По данным суда, ранее Панюшкин к уголовной ответственности не привлекался, положительно характеризуется по месту работы и жительства.
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рязанский областной суд, рязанская область, происшествия

Жителя Рязани оштрафовали по делу о реабилитации нацизма в соцсетях

12:56 23.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 23 ноя - РИА Новости. Рязанский областной суд прекратил уголовное дело в отношении местного жителя, разместившего в соцсети видеоролики, отрицающие преступления нацистов, оштрафовав признавшего вину фигуранта, говорится в сообщении суда.
Как ранее информировало следствие, подсудимый с января по февраль 2019 года с домашнего компьютера разместил на своей странице в одной из соцсетей видеоролики, "выражающие отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников и содержащие одобрение преступлений, также установленных данным приговором". В отношении 47-летнего мужчины было возбуждено дело о реабилитации нацизма.
"Рязанский областной суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Валерия Панюшкина, гражданина РФ, 1973 года рождения", - говорится в сообщении.
Как отмечает суд, в ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину и активно содействовал в раскрытии преступления. Дело рассматривалось судом в особом порядке.
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"Преступление, в котором обвинялся Панюшкин, относится к категории небольшой тяжести, вину свою он признал полностью, чистосердечно раскаялся в содеянном, принес извинения за свои противоправные действия, загладил вред, причиненный обществу, путем оказания благотворительной материальной помощи ГБУ Рязанской области Рязанский дом ребенка", - информирует суд.
По данным суда, ранее Панюшкин к уголовной ответственности не привлекался, положительно характеризуется по месту работы и жительства.
"С учетом этого... судом принято решение о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа и конфискацией имущества", - говорится в сообщении. Сумма штрафа не называется, по данной статье он мог составить до 300 тысяч рублей.
 
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