https://ria.ru/20201123/natsizm-1585888833.html

Жителя Рязани оштрафовали по делу о реабилитации нацизма в соцсетях

Жителя Рязани оштрафовали по делу о реабилитации нацизма в соцсетях

Рязанский областной суд прекратил уголовное дело в отношении местного жителя, разместившего в соцсети видеоролики, отрицающие преступления нацистов, оштрафовав... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T12:56

2020-11-23T12:56

2020-11-23T12:56

рязанский областной суд

рязанская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 23 ноя - РИА Новости. Рязанский областной суд прекратил уголовное дело в отношении местного жителя, разместившего в соцсети видеоролики, отрицающие преступления нацистов, оштрафовав признавшего вину фигуранта, говорится в сообщении суда.Как ранее информировало следствие, подсудимый с января по февраль 2019 года с домашнего компьютера разместил на своей странице в одной из соцсетей видеоролики, "выражающие отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников и содержащие одобрение преступлений, также установленных данным приговором". В отношении 47-летнего мужчины было возбуждено дело о реабилитации нацизма.Как отмечает суд, в ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину и активно содействовал в раскрытии преступления. Дело рассматривалось судом в особом порядке."Преступление, в котором обвинялся Панюшкин, относится к категории небольшой тяжести, вину свою он признал полностью, чистосердечно раскаялся в содеянном, принес извинения за свои противоправные действия, загладил вред, причиненный обществу, путем оказания благотворительной материальной помощи ГБУ Рязанской области Рязанский дом ребенка", - информирует суд.По данным суда, ранее Панюшкин к уголовной ответственности не привлекался, положительно характеризуется по месту работы и жительства.

https://ria.ru/20201106/natsizm-1583366838.html

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рязанский областной суд, рязанская область, происшествия