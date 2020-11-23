https://ria.ru/20201123/napadenie-1586000111.html

Генсек ООН прокомментировал удары по нефтяным объектам Saudi Aramco

Генсек ООН прокомментировал удары по нефтяным объектам Saudi Aramco

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о произошедшем в понедельник нападении на нефтяные объекты Saudi Aramco, сообщила... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T22:53

2020-11-23T22:53

2020-11-23T22:53

антониу гутерреш

saudi aramco

саудовская аравия

йемен

джидда

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155970/95/1559709549_0:239:2730:1775_1400x0_80_0_0_4d053984ecbd429ba47a83d3d2e7a029.jpg

ООН, 23 ноя - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о произошедшем в понедельник нападении на нефтяные объекты Saudi Aramco, сообщила пресс-служба ООН.В понедельник утром военный представитель йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявил о ракетном обстреле распределительной станции нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco в саудовском городе Джидда. Он заявил, что при ударе пострадали несколько человек."Генсек ООН выражает обеспокоенность в связи с сообщениями о ракетной атаке по нефтяным объектам Aramco в Саудовской Аравии, ответственность за которую взяли на себя хуситы", - сказано в комментарии.Генеральный секретарь ООН напоминает, что нападения на гражданские цели и объекты инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право.Он призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность и продемонстрировать серьезную приверженность участию в политическом процессе при содействии ООН.

https://ria.ru/20200329/1569299540.html

https://ria.ru/20201117/khusity-1584926813.html

саудовская аравия

йемен

джидда

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антониу гутерреш, saudi aramco, саудовская аравия, йемен, джидда, оон, в мире