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Генсек ООН прокомментировал удары по нефтяным объектам Saudi Aramco
Генсек ООН прокомментировал удары по нефтяным объектам Saudi Aramco
Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о произошедшем в понедельник нападении на нефтяные объекты Saudi Aramco, сообщила... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T22:53
2020-11-23T22:53
антониу гутерреш
saudi aramco
саудовская аравия
йемен
джидда
оон
в мире
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ООН, 23 ноя - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о произошедшем в понедельник нападении на нефтяные объекты Saudi Aramco, сообщила пресс-служба ООН.В понедельник утром военный представитель йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявил о ракетном обстреле распределительной станции нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco в саудовском городе Джидда. Он заявил, что при ударе пострадали несколько человек."Генсек ООН выражает обеспокоенность в связи с сообщениями о ракетной атаке по нефтяным объектам Aramco в Саудовской Аравии, ответственность за которую взяли на себя хуситы", - сказано в комментарии.Генеральный секретарь ООН напоминает, что нападения на гражданские цели и объекты инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право.Он призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность и продемонстрировать серьезную приверженность участию в политическом процессе при содействии ООН.
https://ria.ru/20200329/1569299540.html
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антониу гутерреш, saudi aramco, саудовская аравия, йемен, джидда, оон, в мире

Генсек ООН прокомментировал удары по нефтяным объектам Saudi Aramco

22:53 23.11.2020
 
© РИА НовостиТабличка на объекте Saudi Aramco
Табличка на объекте Saudi Aramco - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости
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ООН, 23 ноя - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о произошедшем в понедельник нападении на нефтяные объекты Saudi Aramco, сообщила пресс-служба ООН.
В понедельник утром военный представитель йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявил о ракетном обстреле распределительной станции нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco в саудовском городе Джидда. Он заявил, что при ударе пострадали несколько человек.
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"Генсек ООН выражает обеспокоенность в связи с сообщениями о ракетной атаке по нефтяным объектам Aramco в Саудовской Аравии, ответственность за которую взяли на себя хуситы", - сказано в комментарии.
Генеральный секретарь ООН напоминает, что нападения на гражданские цели и объекты инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право.
Он призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность и продемонстрировать серьезную приверженность участию в политическом процессе при содействии ООН.
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Антониу ГутеррешSaudi AramcoСаудовская АравияЙеменДжиддаООНВ мире
 
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