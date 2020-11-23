https://ria.ru/20201123/monogorod-1585882170.html

В законодательстве могут закрепить понятие "курортный моногород"

В законодательстве могут закрепить понятие "курортный моногород"

Глава комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин предложил закрепить в законодательстве понятие "курортный моногород" для РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T12:29

2020-11-23T12:29

2020-11-23T12:29

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Глава комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин предложил закрепить в законодательстве понятие "курортный моногород" для городов типа Кисловодска и Сочи и выработать комплекс мер поддержки таких городов.По словам Пайкина, города-курорты юридически к моногородам не относятся и не могут получить те меры поддержки, которые предусмотрены для городов, обладающих подобным статусом."Я предлагаю совместно поработать над введением понятия "курортный моногород", определением критериев отнесения городов-курортов к таким моногородам и формированием возможных мер поддержки для них. Подобные стратегические предложения позволят не только сегодня, но и в перспективе реализовывать амбициозные цели по развитию внутреннего регионального туризма в нашей стране", - заключил глава комитета.

https://ria.ru/20201111/kurorty-1583936041.html

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борис пайкин, новости - туризм, госдума рф, сочи, кисловодск