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https://ria.ru/20201123/monogorod-1585882170.html
В законодательстве могут закрепить понятие "курортный моногород"
В законодательстве могут закрепить понятие "курортный моногород"
Глава комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин предложил закрепить в законодательстве понятие "курортный моногород" для РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T12:29
2020-11-23T12:29
туризм
борис пайкин
новости - туризм
госдума рф
сочи
кисловодск
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Глава комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин предложил закрепить в законодательстве понятие "курортный моногород" для городов типа Кисловодска и Сочи и выработать комплекс мер поддержки таких городов.По словам Пайкина, города-курорты юридически к моногородам не относятся и не могут получить те меры поддержки, которые предусмотрены для городов, обладающих подобным статусом."Я предлагаю совместно поработать над введением понятия "курортный моногород", определением критериев отнесения городов-курортов к таким моногородам и формированием возможных мер поддержки для них. Подобные стратегические предложения позволят не только сегодня, но и в перспективе реализовывать амбициозные цели по развитию внутреннего регионального туризма в нашей стране", - заключил глава комитета.
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борис пайкин, новости - туризм, госдума рф, сочи, кисловодск

В законодательстве могут закрепить понятие "курортный моногород"

12:29 23.11.2020
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкВид на здание морского порта в Сочи
Вид на здание морского порта в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Глава комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин предложил закрепить в законодательстве понятие "курортный моногород" для городов типа Кисловодска и Сочи и выработать комплекс мер поддержки таких городов.
"В настоящее время в законодательстве отсутствуют возможности для предоставления мер государственной поддержки городам, в основе экономической деятельности которых преобладают санаторно-курортная деятельность или оказание туристских услуг. К таким курортным моногородам уже сегодня могут быть отнесены и Кисловодск, и Таганрог, и Анапа, и Туапсе, и Сочи, и многие другие города по всей стране, которые живут туризмом в силу природно-климатических или других региональных особенностей", - сказал Пайкин в ходе заседания круглого стола в СФ о проблемах восстановления и развития туризма в условиях преодоления последствий коронавирусной инфекции.
По словам Пайкина, города-курорты юридически к моногородам не относятся и не могут получить те меры поддержки, которые предусмотрены для городов, обладающих подобным статусом.
"Я предлагаю совместно поработать над введением понятия "курортный моногород", определением критериев отнесения городов-курортов к таким моногородам и формированием возможных мер поддержки для них. Подобные стратегические предложения позволят не только сегодня, но и в перспективе реализовывать амбициозные цели по развитию внутреннего регионального туризма в нашей стране", - заключил глава комитета.
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