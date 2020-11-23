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Кабмин упростил регистрацию программ для медизделий
Кабмин упростил регистрацию программ для медизделий
Кабмин РФ подготовил постановление, упрощающее регистрацию программных продуктов для медицинских изделий и приборов, в том числе тех, где применяются технологии РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:53
2020-11-23T18:08
коронавирус в россии
здоровье - общество
михаил мишустин
медицина
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ подготовил постановление, упрощающее регистрацию программных продуктов для медицинских изделий и приборов, в том числе тех, где применяются технологии искусственного интеллекта, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Правительство упростило процедуру регистрации медицинских изделий, которые отнесены к числу новых программных продуктов, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта", - сообщил Мишустин в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.Он уточнил, что речь идет о программном обеспечении для приборов и изделий, которые используются в диагностике онкологических заболеваний, а также в хирургии - для мониторинга состояния пожилых пациентов или реабилитации."Подготовлено постановление, которые устанавливает ускоренный одноэтапный порядок регистрации таких программных продуктов для медицинских изделий. Это позволит оперативно применять инновационные разработки в лечебной практике", - пояснил он.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, михаил мишустин, медицина

Кабмин упростил регистрацию программ для медизделий

16:53 23.11.2020 (обновлено: 18:08 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел Комаровв Центре прототипирования медицинских изделий и продуктов новоибирского медтехнопарка
в Центре прототипирования медицинских изделий и продуктов новоибирского медтехнопарка - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Павел Комаров
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ подготовил постановление, упрощающее регистрацию программных продуктов для медицинских изделий и приборов, в том числе тех, где применяются технологии искусственного интеллекта, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Правительство упростило процедуру регистрации медицинских изделий, которые отнесены к числу новых программных продуктов, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта", - сообщил Мишустин в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
Он уточнил, что речь идет о программном обеспечении для приборов и изделий, которые используются в диагностике онкологических заболеваний, а также в хирургии - для мониторинга состояния пожилых пациентов или реабилитации.
"Подготовлено постановление, которые устанавливает ускоренный одноэтапный порядок регистрации таких программных продуктов для медицинских изделий. Это позволит оперативно применять инновационные разработки в лечебной практике", - пояснил он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с представителями совета директоров градообразующих предприятий Дубны - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
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