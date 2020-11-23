https://ria.ru/20201123/meditsina-1585943906.html

Кабмин упростил регистрацию программ для медизделий

Кабмин упростил регистрацию программ для медизделий

Кабмин РФ подготовил постановление, упрощающее регистрацию программных продуктов для медицинских изделий и приборов, в том числе тех, где применяются технологии РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:53

2020-11-23T16:53

2020-11-23T18:08

коронавирус в россии

здоровье - общество

михаил мишустин

медицина

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ подготовил постановление, упрощающее регистрацию программных продуктов для медицинских изделий и приборов, в том числе тех, где применяются технологии искусственного интеллекта, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Правительство упростило процедуру регистрации медицинских изделий, которые отнесены к числу новых программных продуктов, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта", - сообщил Мишустин в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.Он уточнил, что речь идет о программном обеспечении для приборов и изделий, которые используются в диагностике онкологических заболеваний, а также в хирургии - для мониторинга состояния пожилых пациентов или реабилитации."Подготовлено постановление, которые устанавливает ускоренный одноэтапный порядок регистрации таких программных продуктов для медицинских изделий. Это позволит оперативно применять инновационные разработки в лечебной практике", - пояснил он.

https://ria.ru/20201123/pandemiya-1585940309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, михаил мишустин, медицина