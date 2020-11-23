https://ria.ru/20201123/masha-i-medved-1585856232.html

Сериал "Маша и Медведь" номинировали на премию Global TV demand awards

Сериал "Маша и Медведь" номинировали на премию Global TV demand awards

Российский анимационный сериал "Маша и Медведь" номинировали на премию Global TV Demand Awards в категории "Самый востребованный детский сериал" (Most in-demand РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T11:12

2020-11-23T11:12

2020-11-23T12:45

культура

свинка пеппа

кино и сериалы

новости культуры

маша и медведи

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Российский анимационный сериал "Маша и Медведь" номинировали на премию Global TV Demand Awards в категории "Самый востребованный детский сериал" (Most in-demand children`s series). Лауреатов объявят в январе 2021 года, сообщила пресс-служба компании Animaccord."Маша и Медведь" – единственный российский анимационный проект, представленный на Global TV Demand Awards. Шоу стало одним из пяти финалистов, в число которых вошли такие успешные зарубежные сериалы, как: "Щенячий патруль", "Свинка Пеппа", "Губка Боб Квадратные Штаны" и "Звездные войны: Войны клонов".Список финалистов формировали на основе данных глобального спроса на сериальный контент в период с 1 января 2020 года по 31 октября 2020 года. При этом проект-победитель определяется не членами жюри, а спросом аудитории, исходя из того, насколько телесериал находит отклик у зрителей на более чем 100 рынках по всему миру на всех типах медиаплатформ. Анимационный сериал "Маша и Медведь" вышел в 2009 год. За десятилетнюю историю его перевели на 42 языка, а транслируют почти в каждом уголке Земли. В апреле 2020 года шоу вошло в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире. В конце июля студия Animaccord анонсировала выход пятого сезона "Маши и Медведя".

https://ria.ru/20200905/multfilm-1576793950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свинка пеппа, кино и сериалы, новости культуры, маша и медведи