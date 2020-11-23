https://ria.ru/20201123/masha-i-medved-1585856232.html
Сериал "Маша и Медведь" номинировали на премию Global TV demand awards
Сериал "Маша и Медведь" номинировали на премию Global TV demand awards
Российский анимационный сериал "Маша и Медведь" номинировали на премию Global TV Demand Awards в категории "Самый востребованный детский сериал" (Most in-demand РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T11:12
2020-11-23T11:12
2020-11-23T12:45
культура
свинка пеппа
кино и сериалы
новости культуры
маша и медведи
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Российский анимационный сериал "Маша и Медведь" номинировали на премию Global TV Demand Awards в категории "Самый востребованный детский сериал" (Most in-demand children`s series). Лауреатов объявят в январе 2021 года, сообщила пресс-служба компании Animaccord."Маша и Медведь" – единственный российский анимационный проект, представленный на Global TV Demand Awards. Шоу стало одним из пяти финалистов, в число которых вошли такие успешные зарубежные сериалы, как: "Щенячий патруль", "Свинка Пеппа", "Губка Боб Квадратные Штаны" и "Звездные войны: Войны клонов".Список финалистов формировали на основе данных глобального спроса на сериальный контент в период с 1 января 2020 года по 31 октября 2020 года. При этом проект-победитель определяется не членами жюри, а спросом аудитории, исходя из того, насколько телесериал находит отклик у зрителей на более чем 100 рынках по всему миру на всех типах медиаплатформ. Анимационный сериал "Маша и Медведь" вышел в 2009 год. За десятилетнюю историю его перевели на 42 языка, а транслируют почти в каждом уголке Земли. В апреле 2020 года шоу вошло в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире. В конце июля студия Animaccord анонсировала выход пятого сезона "Маши и Медведя".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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свинка пеппа, кино и сериалы, новости культуры, маша и медведи
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Российский анимационный сериал "Маша и Медведь" номинировали на премию Global TV Demand Awards в категории "Самый востребованный детский сериал" (Most in-demand children`s series). Лауреатов объявят в январе 2021 года, сообщила пресс-служба компании Animaccord.
"Независимая американская аналитическая компания Parrot analytics анонсировала номинантов на ежегодную премию самого востребованного в мире сериального контента – 2021 Global TV Demand Awards, победители которой будут анонсированы в январе 2021 года", – говорится в сообщении.
"Маша и Медведь" – единственный российский анимационный проект, представленный на Global TV Demand Awards. Шоу стало одним из пяти финалистов, в число которых вошли такие успешные зарубежные сериалы, как: "Щенячий патруль", "Свинка Пеппа", "Губка Боб Квадратные Штаны" и "Звездные войны: Войны клонов".
Список финалистов формировали на основе данных глобального спроса на сериальный контент в период с 1 января 2020 года по 31 октября 2020 года. При этом проект-победитель определяется не членами жюри, а спросом аудитории, исходя из того, насколько телесериал находит отклик у зрителей на более чем 100 рынках по всему миру на всех типах медиаплатформ.
Анимационный сериал "Маша и Медведь" вышел в 2009 год. За десятилетнюю историю его перевели на 42 языка, а транслируют почти в каждом уголке Земли. В апреле 2020 года шоу вошло в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире. В конце июля студия Animaccord анонсировала выход пятого сезона "Маши и Медведя".