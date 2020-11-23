https://ria.ru/20201123/martirosyan-1585871147.html

Глава епархии Армянской церкви в Карабахе прооперирован в США

Глава епархии Армянской церкви в Карабахе прооперирован в США

Предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископ Паргев Мартиросян, перенесший в середине ноября инфаркт, прооперирован в... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T11:43

2020-11-23T11:43

2020-11-23T11:44

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископ Паргев Мартиросян, перенесший в середине ноября инфаркт, прооперирован в Лос-Анджелесе, сообщили в действующей в США Западной епархии ААЦ.Шестнадцатого ноября иерей Ваграм Меликян, директор информационной службы духовного центра Армянской апостольской церкви - Первопрестольного святого Эчмиадзина, сообщил РИА Новости, что у архиепископа Паргева врачи диагностировали инфаркт миокарда."Предстоятель Западной епархии США архиепископ Овнан Тертерян и верующие молятся и желают скорейшего выздоровления предстоятелю Арцахской епархии архиепископу Паргеву Мартиросяну, успешно прооперированному в одной из больниц Лос-Анджелеса", - говорится в сообщении церковной структуры в Facebook.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение