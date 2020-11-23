https://ria.ru/20201123/martirosyan-1585871147.html
Глава епархии Армянской церкви в Карабахе прооперирован в США
Глава епархии Армянской церкви в Карабахе прооперирован в США
Предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископ Паргев Мартиросян, перенесший в середине ноября инфаркт, прооперирован в... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T11:43
2020-11-23T11:43
2020-11-23T11:44
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582243707_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_349ab6c01bd62e3a6eecc871f0f9f25e.jpg
ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископ Паргев Мартиросян, перенесший в середине ноября инфаркт, прооперирован в Лос-Анджелесе, сообщили в действующей в США Западной епархии ААЦ.Шестнадцатого ноября иерей Ваграм Меликян, директор информационной службы духовного центра Армянской апостольской церкви - Первопрестольного святого Эчмиадзина, сообщил РИА Новости, что у архиепископа Паргева врачи диагностировали инфаркт миокарда."Предстоятель Западной епархии США архиепископ Овнан Тертерян и верующие молятся и желают скорейшего выздоровления предстоятелю Арцахской епархии архиепископу Паргеву Мартиросяну, успешно прооперированному в одной из больниц Лос-Анджелеса", - говорится в сообщении церковной структуры в Facebook.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582243707_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_b9e5a22ff22285048f072d94d7ff00d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - религия и мировоззрение
ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископ Паргев Мартиросян, перенесший в середине ноября инфаркт, прооперирован в Лос-Анджелесе, сообщили в действующей в США Западной епархии ААЦ.
Шестнадцатого ноября иерей Ваграм Меликян, директор информационной службы духовного центра Армянской апостольской церкви - Первопрестольного святого Эчмиадзина, сообщил РИА Новости, что у архиепископа Паргева врачи диагностировали инфаркт миокарда.
"Предстоятель Западной епархии США архиепископ Овнан Тертерян и верующие молятся и желают скорейшего выздоровления предстоятелю Арцахской епархии архиепископу Паргеву Мартиросяну, успешно прооперированному в одной из больниц Лос-Анджелеса", - говорится в сообщении церковной структуры в Facebook.