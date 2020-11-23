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Религия и мировоззрение
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Глава епархии Армянской церкви в Карабахе прооперирован в США
Глава епархии Армянской церкви в Карабахе прооперирован в США
Предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископ Паргев Мартиросян, перенесший в середине ноября инфаркт, прооперирован в... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T11:43
2020-11-23T11:44
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископ Паргев Мартиросян, перенесший в середине ноября инфаркт, прооперирован в Лос-Анджелесе, сообщили в действующей в США Западной епархии ААЦ.Шестнадцатого ноября иерей Ваграм Меликян, директор информационной службы духовного центра Армянской апостольской церкви - Первопрестольного святого Эчмиадзина, сообщил РИА Новости, что у архиепископа Паргева врачи диагностировали инфаркт миокарда."Предстоятель Западной епархии США архиепископ Овнан Тертерян и верующие молятся и желают скорейшего выздоровления предстоятелю Арцахской епархии архиепископу Паргеву Мартиросяну, успешно прооперированному в одной из больниц Лос-Анджелеса", - говорится в сообщении церковной структуры в Facebook.
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новости - религия и мировоззрение

Глава епархии Армянской церкви в Карабахе прооперирован в США

11:43 23.11.2020 (обновлено: 11:44 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян
Предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископ Паргев Мартиросян, перенесший в середине ноября инфаркт, прооперирован в Лос-Анджелесе, сообщили в действующей в США Западной епархии ААЦ.
Шестнадцатого ноября иерей Ваграм Меликян, директор информационной службы духовного центра Армянской апостольской церкви - Первопрестольного святого Эчмиадзина, сообщил РИА Новости, что у архиепископа Паргева врачи диагностировали инфаркт миокарда.
"Предстоятель Западной епархии США архиепископ Овнан Тертерян и верующие молятся и желают скорейшего выздоровления предстоятелю Арцахской епархии архиепископу Паргеву Мартиросяну, успешно прооперированному в одной из больниц Лос-Анджелеса", - говорится в сообщении церковной структуры в Facebook.
 
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