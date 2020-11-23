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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20201123/lgoty-1585940918.html
Московский производитель медоборудования получит льготы от города
Московский производитель медоборудования получит льготы от города
Столичный производитель медоборудования "Хирана+" получил статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", дающий право на налоговые... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:43
2020-11-23T16:43
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (политик)
александр прохоров
москва
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Столичный производитель медоборудования "Хирана+" получил статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", дающий право на налоговые льготы, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Новый резидент планирует вложить в развитие производства медоборудования на территории ОЭЗ 66 миллионов рублей."Всего в Москве работают более 20 крупных и средних предприятий, производящих медицинские оборудование и инструменты. За первые девять месяцев 2020 года они отгрузили товаров собственного производства на 11,2 миллиарда рублей, что на 12,7% превышает прошлогодний аналогичный показатель. Статус резидента ОЭЗ позволяет компаниям получать льготы, а сэкономленные средства инвестировать в производство. Новый резидент "Технополиса" уже вложил 26 миллионов рублей в современное производство медоборудования и до 2022 года планирует инвестировать еще 40 миллионов рублей", – рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.По данным пресс-службы, сегодня компания "Хирана+" занимает 10% на отечественном рынке аппаратов ИВЛ и 7% на рынке наркозно-дыхательных аппаратов. Мощности предприятия позволяют выпускать более 300 единиц медицинского оборудования в год."Инвестиции в развитие производства позволят новому резиденту технополиса через три года увеличить мощности производства до 288 аппаратов ИВЛ и 192 наркозно-дыхательных аппаратов в год. Для этого в следующем году на предприятии планируется увеличить количество рабочих почти в два раза - до 37 человек", – пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров.К концу 2022 года компания также планирует наладить серийный выпуск симуляторов работы легких, дезинфекционных рамок, оборудования для дезинфекции товаров и модульных мониторов.По данным пресс-службы, продукция компании уже поставляется в государственные и коммерческие учреждения здравоохранения страны. С февраля "Хирана+" поставила в больницы и клиники России более 150 аппаратов ИВЛ и 20 наркозно-дыхательных аппаратов. Статус резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва" даст предприятию возможность ежегодно существенно экономить на налогах и других обязательных платежах: компании будет доступна сниженная ставка налога на прибыль, беспошлинный импорт и нулевая ставка на имущество и транспорт. Сохранённые в бюджете средства компания планирует направить на совершенствование материально-технического обеспечения, создание новых разработок и обучающих программ, напоминают в пресс-службе.
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владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва

Московский производитель медоборудования получит льготы от города

16:43 23.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений БиятовЛоготип технополиса "Москва"
Логотип технополиса Москва - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Столичный производитель медоборудования "Хирана+" получил статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", дающий право на налоговые льготы, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Новый резидент планирует вложить в развитие производства медоборудования на территории ОЭЗ 66 миллионов рублей.
"Всего в Москве работают более 20 крупных и средних предприятий, производящих медицинские оборудование и инструменты. За первые девять месяцев 2020 года они отгрузили товаров собственного производства на 11,2 миллиарда рублей, что на 12,7% превышает прошлогодний аналогичный показатель. Статус резидента ОЭЗ позволяет компаниям получать льготы, а сэкономленные средства инвестировать в производство. Новый резидент "Технополиса" уже вложил 26 миллионов рублей в современное производство медоборудования и до 2022 года планирует инвестировать еще 40 миллионов рублей", – рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
По данным пресс-службы, сегодня компания "Хирана+" занимает 10% на отечественном рынке аппаратов ИВЛ и 7% на рынке наркозно-дыхательных аппаратов. Мощности предприятия позволяют выпускать более 300 единиц медицинского оборудования в год.
"Инвестиции в развитие производства позволят новому резиденту технополиса через три года увеличить мощности производства до 288 аппаратов ИВЛ и 192 наркозно-дыхательных аппаратов в год. Для этого в следующем году на предприятии планируется увеличить количество рабочих почти в два раза - до 37 человек", – пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
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Вчера, 12:42Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Инвестиции резидентов ОЭЗ Москвы за 9 месяцев выросли в полтора раза
К концу 2022 года компания также планирует наладить серийный выпуск симуляторов работы легких, дезинфекционных рамок, оборудования для дезинфекции товаров и модульных мониторов.
По данным пресс-службы, продукция компании уже поставляется в государственные и коммерческие учреждения здравоохранения страны. С февраля "Хирана+" поставила в больницы и клиники России более 150 аппаратов ИВЛ и 20 наркозно-дыхательных аппаратов.
Статус резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва" даст предприятию возможность ежегодно существенно экономить на налогах и других обязательных платежах: компании будет доступна сниженная ставка налога на прибыль, беспошлинный импорт и нулевая ставка на имущество и транспорт. Сохранённые в бюджете средства компания планирует направить на совершенствование материально-технического обеспечения, создание новых разработок и обучающих программ, напоминают в пресс-службе.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (политик)Александр ПрохоровМосква
 
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