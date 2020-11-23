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Распространение нового коронавируса
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Собянин оценил запас коечного фонда для больных COVID-19 в Москве
Собянин оценил запас коечного фонда для больных COVID-19 в Москве
Москва держит в запасе коечный фонд объемом около 5 тысяч коек для лечения больных коронавирусом, сообщил мэр Сергей Собянин в ходе президиума координационного... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:50
2020-11-23T16:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Москва держит в запасе коечный фонд объемом около 5 тысяч коек для лечения больных коронавирусом, сообщил мэр Сергей Собянин в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Он отметил, что за последнюю неделю по количеству вновь выявленных пневмоний была самая маленькая динамика - 2%."И количество загрузки коечного фонда тоже составило около 3%, что позволяет стабилизировать эту ситуацию. Тем не менее мы держим в запасе очень большой коечный фонд - около 5 тысяч. Причем если взять всю группировку в 17 тысяч, половина из этой группировки госпитальной создана в резервных госпиталях. Таким образом мы не затронули больницы, которые оказывают плановую и экстренную помощь", - сказал Собянин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин оценил запас коечного фонда для больных COVID-19 в Москве

16:50 23.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи у больницы в Коммунарке
Машины скорой помощи у больницы в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Москва держит в запасе коечный фонд объемом около 5 тысяч коек для лечения больных коронавирусом, сообщил мэр Сергей Собянин в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Он отметил, что за последнюю неделю по количеству вновь выявленных пневмоний была самая маленькая динамика - 2%.
"И количество загрузки коечного фонда тоже составило около 3%, что позволяет стабилизировать эту ситуацию. Тем не менее мы держим в запасе очень большой коечный фонд - около 5 тысяч. Причем если взять всю группировку в 17 тысяч, половина из этой группировки госпитальной создана в резервных госпиталях. Таким образом мы не затронули больницы, которые оказывают плановую и экстренную помощь", - сказал Собянин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
 
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