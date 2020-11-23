https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585942955.html

Собянин оценил запас коечного фонда для больных COVID-19 в Москве

Собянин оценил запас коечного фонда для больных COVID-19 в Москве

Москва держит в запасе коечный фонд объемом около 5 тысяч коек для лечения больных коронавирусом, сообщил мэр Сергей Собянин в ходе президиума координационного... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:50

2020-11-23T16:50

2020-11-23T16:50

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Москва держит в запасе коечный фонд объемом около 5 тысяч коек для лечения больных коронавирусом, сообщил мэр Сергей Собянин в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Он отметил, что за последнюю неделю по количеству вновь выявленных пневмоний была самая маленькая динамика - 2%."И количество загрузки коечного фонда тоже составило около 3%, что позволяет стабилизировать эту ситуацию. Тем не менее мы держим в запасе очень большой коечный фонд - около 5 тысяч. Причем если взять всю группировку в 17 тысяч, половина из этой группировки госпитальной создана в резервных госпиталях. Таким образом мы не затронули больницы, которые оказывают плановую и экстренную помощь", - сказал Собянин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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