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Собянин оценил запас коечного фонда для больных COVID-19 в Москве
Собянин оценил запас коечного фонда для больных COVID-19 в Москве
Москва держит в запасе коечный фонд объемом около 5 тысяч коек для лечения больных коронавирусом, сообщил мэр Сергей Собянин в ходе президиума координационного... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:50
2020-11-23T16:50
2020-11-23T16:50
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
сергей собянин
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Москва держит в запасе коечный фонд объемом около 5 тысяч коек для лечения больных коронавирусом, сообщил мэр Сергей Собянин в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Он отметил, что за последнюю неделю по количеству вновь выявленных пневмоний была самая маленькая динамика - 2%."И количество загрузки коечного фонда тоже составило около 3%, что позволяет стабилизировать эту ситуацию. Тем не менее мы держим в запасе очень большой коечный фонд - около 5 тысяч. Причем если взять всю группировку в 17 тысяч, половина из этой группировки госпитальной создана в резервных госпиталях. Таким образом мы не затронули больницы, которые оказывают плановую и экстренную помощь", - сказал Собянин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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