https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585940804.html

Собянин заявил о сложной ситуации с коронавирусом в некоторых регионах

Собянин заявил о сложной ситуации с коронавирусом в некоторых регионах

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что статистика по коронавирусу разноплановая, но в значительном количестве регионов ситуация крайне сложная РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:43

2020-11-23T16:43

2020-11-23T18:07

коронавирус в россии

здоровье - общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что статистика по коронавирусу разноплановая, но в значительном количестве регионов ситуация крайне сложная"По регионам, по ситуации, я думаю, коллеги сегодня сегодня доложат более подробно, не буду останавливаться на той статистике - она разноплановая. Некоторые регионы улучшают свою ситуацию, ...но в значительном количестве регионов ситуация остается крайне сложной", - сказал он на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, сергей собянин, москва