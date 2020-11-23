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https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585926104.html
Комаровский рассказал, как "подготовиться" к встрече с коронавирусом
Комаровский рассказал, как "подготовиться" к встрече с коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Youtube-канале, как избежать осложнений при COVID-19 и подготовить свой организм к возможной встрече с... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T15:45
2020-11-23T16:25
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евгений комаровский
коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Youtube-канале, как избежать осложнений при COVID-19 и подготовить свой организм к возможной встрече с коронавирусом."Заболеете вы или нет, зависит от двух факторов: от количества вируса, с которым вы встретитесь, &lt;…&gt; и от того, в каком состоянии будет ваш организм в момент встречи", — объяснил он, подчеркнув, что сейчас врачи боятся уже не самого COVID-19, а его тяжелой формы.Медик также обратил внимание зрителей на то, что популярные средства для "профилактики" коронавирусной инфекции на самом деле не защищают от нее, а лишь помогают избежать осложнений."Шансов не заболеть дает только одно явление, называется вакцинация. &lt;…&gt; Многие современные протоколы советуют людям не допускать дефицита витамина D, витамина C и цинка в организме, &lt;…&gt; это пьется, чтобы болезнь не перешла в более тяжелую форму", — сказал он. Комаровский отметил, что дозы перечисленных витаминов необходимо согласовывать с лечащим врачом.Он также рассказал о возможности помочь организму защититься от большой дозы вируса. По его словам, стоит избегать пересыхания слизистых и посещения теплых сухих помещений."Надо, чтобы вы дышали чистым прохладным воздухом. Норма влажности — 40-60 процентов. Важно, чтобы не было дефицита жидкости, чтобы вы нормально пили. Если можете, увлажняйте дыхательные пути солевыми растворами", — сказал медик.Врач посоветовал зрителям прежде всего обзавестись гигрометром и увлажнителем воздуха и уже после этого думать об употреблении витаминов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585838975.html
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евгений комаровский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье, здоровье - общество, общество

Комаровский рассказал, как "подготовиться" к встрече с коронавирусом

15:45 23.11.2020 (обновлено: 16:25 23.11.2020)
 
© Sputnik / Batyrshin Timur Евгений Комаровский
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Sputnik / Batyrshin Timur
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Youtube-канале, как избежать осложнений при COVID-19 и подготовить свой организм к возможной встрече с коронавирусом.
"Заболеете вы или нет, зависит от двух факторов: от количества вируса, с которым вы встретитесь, <…> и от того, в каком состоянии будет ваш организм в момент встречи", — объяснил он, подчеркнув, что сейчас врачи боятся уже не самого COVID-19, а его тяжелой формы.
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Медик также обратил внимание зрителей на то, что популярные средства для "профилактики" коронавирусной инфекции на самом деле не защищают от нее, а лишь помогают избежать осложнений.
"Шансов не заболеть дает только одно явление, называется вакцинация. <…> Многие современные протоколы советуют людям не допускать дефицита витамина D, витамина C и цинка в организме, <…> это пьется, чтобы болезнь не перешла в более тяжелую форму", — сказал он.
Комаровский отметил, что дозы перечисленных витаминов необходимо согласовывать с лечащим врачом.
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Он также рассказал о возможности помочь организму защититься от большой дозы вируса. По его словам, стоит избегать пересыхания слизистых и посещения теплых сухих помещений.
"Надо, чтобы вы дышали чистым прохладным воздухом. Норма влажности — 40-60 процентов. Важно, чтобы не было дефицита жидкости, чтобы вы нормально пили. Если можете, увлажняйте дыхательные пути солевыми растворами", — сказал медик.
Врач посоветовал зрителям прежде всего обзавестись гигрометром и увлажнителем воздуха и уже после этого думать об употреблении витаминов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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