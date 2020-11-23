https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585912636.html

Онищенко выступил против новых ограничений по COVID-19 в Москве

Онищенко выступил против новых ограничений по COVID-19 в Москве

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил категорически против введения новых ограничений в Москве из-за коронавируса, а также привел в пример... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T14:45

2020-11-23T14:45

2020-11-23T14:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

российская академия наук

госдума рф

геннадий онищенко

москва

московская область (подмосковье)

китай

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564919793_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_57776cf0d28ff8edd5fe760252985267.jpg

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил категорически против введения новых ограничений в Москве из-за коронавируса, а также привел в пример работу по выявлению вируса в Китае.Ранее оперштаб сообщил, что число новых случаев COVID-19 в России впервые превысило 25 тысяч и достигло 2 114 502. Наибольшее количество выявлено в Москве - 6 866, Санкт-Петербурге - 2 926, Подмосковье - 971. Кроме того, за сутки подтверждена 361 смерть людей с коронавирусом, за все время - 36 540.По его словам, не стоит изобретать каких-либо чипов, ограничивать передвижение по транспортным картам.Он привел в пример опыт Китая."(В регионах, где зафиксированы очаги инфекции): они (власти Китая) жестко ограничивают какой-то регион, проводят тотальную санацию на коронавирус, причем очень быстро это делают. Выявили случай – они закрывают район, определяют круг контактных... делают в очень короткий промежуток времени скрининг, выявляют скрытых носителей или не выявляют, санируют и тут же отпускают. Вот как надо работать!", - пояснил депутат ГД.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201121/sputnik-v-1585663228.html

москва

московская область (подмосковье)

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, российская академия наук, госдума рф, геннадий онищенко, москва, московская область (подмосковье), китай, общество