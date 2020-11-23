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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585912636.html
Онищенко выступил против новых ограничений по COVID-19 в Москве
Онищенко выступил против новых ограничений по COVID-19 в Москве
Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил категорически против введения новых ограничений в Москве из-за коронавируса, а также привел в пример... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T14:45
2020-11-23T14:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
российская академия наук
госдума рф
геннадий онищенко
москва
московская область (подмосковье)
китай
общество
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил категорически против введения новых ограничений в Москве из-за коронавируса, а также привел в пример работу по выявлению вируса в Китае.Ранее оперштаб сообщил, что число новых случаев COVID-19 в России впервые превысило 25 тысяч и достигло 2 114 502. Наибольшее количество выявлено в Москве - 6 866, Санкт-Петербурге - 2 926, Подмосковье - 971. Кроме того, за сутки подтверждена 361 смерть людей с коронавирусом, за все время - 36 540.По его словам, не стоит изобретать каких-либо чипов, ограничивать передвижение по транспортным картам.Он привел в пример опыт Китая."(В регионах, где зафиксированы очаги инфекции): они (власти Китая) жестко ограничивают какой-то регион, проводят тотальную санацию на коронавирус, причем очень быстро это делают. Выявили случай – они закрывают район, определяют круг контактных... делают в очень короткий промежуток времени скрининг, выявляют скрытых носителей или не выявляют, санируют и тут же отпускают. Вот как надо работать!", - пояснил депутат ГД.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, российская академия наук, госдума рф, геннадий онищенко, москва, московская область (подмосковье), китай, общество

Онищенко выступил против новых ограничений по COVID-19 в Москве

14:45 23.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко выступает на пленарном заседании Госдумы
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко выступает на пленарном заседании Госдумы - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил категорически против введения новых ограничений в Москве из-за коронавируса, а также привел в пример работу по выявлению вируса в Китае.
Ранее оперштаб сообщил, что число новых случаев COVID-19 в России впервые превысило 25 тысяч и достигло 2 114 502. Наибольшее количество выявлено в Москве - 6 866, Санкт-Петербурге - 2 926, Подмосковье - 971. Кроме того, за сутки подтверждена 361 смерть людей с коронавирусом, за все время - 36 540.
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"Нельзя безотносительно вводить какие-то меры", - заявил РИА Новости Онищенко.
По его словам, не стоит изобретать каких-либо чипов, ограничивать передвижение по транспортным картам.
Он привел в пример опыт Китая.
"(В регионах, где зафиксированы очаги инфекции): они (власти Китая) жестко ограничивают какой-то регион, проводят тотальную санацию на коронавирус, причем очень быстро это делают. Выявили случай – они закрывают район, определяют круг контактных... делают в очень короткий промежуток времени скрининг, выявляют скрытых носителей или не выявляют, санируют и тут же отпускают. Вот как надо работать!", - пояснил депутат ГД.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссийская академия наукГосдума РФГеннадий ОнищенкоМоскваМосковская область (Подмосковье)КитайОбщество
 
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