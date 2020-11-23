Депутат оценил возможность более жестких ограничений в Москве из-за COVID
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Введения жестких ограничений из-за коронавируса в Москве на данный момент не требуется, но нужно активнее объяснять людям необходимость ношения масок и перчаток, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев, представляющий столицу в нижней палате парламента.
Ранее оперштаб сообщил, что число новых случаев COVID-19 в России впервые превысило 25 тысяч и достигло 2 114502. Наибольшее количество выявлено в Москве – 6 866.
"На данный момент отдельные жесткие ограничения не требуются. В первую очередь нужно заниматься пропагандой ношения масок и перчаток и максимально ограничить людей в возможности ходить в публичные места. Но людям это нужно объяснять", - сказал Зайцев.
Он пояснил, что в Москве на данный момент нет дефицита коек в больницах, а большинство случаев протекает либо без симптомов, либо в очень легкой форме. Поэтому, считает парламентарий, столичная медицина вполне может справиться с ситуацией.
"Надо отталкиваться от позиции врачей и медицинских работников, а не от какой-то цифры по количеству заразившихся… 6 тысяч на 15-миллионый город — это те цифры, которые не требуют введения срочного локдауна. При том количестве анализов, которые мы сейчас берем в Москве, можно сделать вывод, что в Москве и Московской области вероятность заразиться ниже, чем в других регионах, и нагрузка на медицинскую систему, как мне представляется, сейчас еще не предполагает введения жестких ограничительных мер", - считает депутат.
Обязательный масочный и перчаточный режим действуют в общественных местах, в магазинах и в транспорте Москвы с 12 мая. Ежедневно соблюдение режима контролируется. Нарушителям в транспорте положен штраф в размере 5 тысяч рублей, в общественных местах и магазинах - 4 тысячи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.